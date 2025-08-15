Эффект "лифтинг-капкана": кожа натянута, но лицо уставшее

Идеально гладкая кожа и четкие контуры не всегда делают лицо моложе. Иногда после процедур омоложения мимика становится застывшей, а взгляд – усталым, как будто вы все время в напряжении. Специалисты называют такой эффект "лифтинг-капканом" – объясняем, почему так происходит, как избежать такого результата и что делать, если все уже случилось.





Почему появляется эффект лифтинг-капкана

Есть две основные причины – процедур было слишком много или их подобрали неправильно. Кожа натягивается, но объемы и естественная подвижность лица теряются.

Слишком большое количество филлеров . Если добавить слишком много объема определенным зонам, нарушаются естественные пропорции лица, а лицо перестанет быть живым.

. Если добавить слишком много объема определенным зонам, нарушаются естественные пропорции лица, а лицо перестанет быть живым. Сильный лифтинг без восстановления объема . Когда ткани подтянули, но не заполнили провалы, лицо выглядит плоским и уставшим.

. Когда ткани подтянули, но не заполнили провалы, лицо выглядит плоским и уставшим. Избыточное использование ботулотоксина . При блокировке мышц мимика становится "замороженной", а эмоции перестают считываться.

. При блокировке мышц мимика становится "замороженной", а эмоции перестают считываться. Комбинация процедур без учета индивидуальных особенностей. Если выбрать самые эффективные методы, но сделать их в неправильной последовательности, результат получится не слишком натуральным.

Как понять, что это именно лифтинг-капкан

Мимика стала скованной . Улыбка напряженная, движения бровей и губ ограничены, эмоции выглядят одинаково.

. Улыбка напряженная, движения бровей и губ ограничены, эмоции выглядят одинаково. Взгляд остается усталым даже после отдыха . Морщин вокруг глаз нет, но есть ощущение, как будто вы не спали 3 дня и 2 года не были в отпуске.

. Морщин вокруг глаз нет, но есть ощущение, как будто вы не спали 3 дня и 2 года не были в отпуске. Контуры лица слишком резкие . Скулы подчеркнуты, но в области под глазами или носогубных складок есть тени и провалы.

. Скулы подчеркнуты, но в области под глазами или носогубных складок есть тени и провалы. Линии перестали быть мягкими . Лицо стало угловатым, естественные переходы между зонами пропали.

. Лицо стало угловатым, естественные переходы между зонами пропали. Кожа выглядит истонченной. При сильном натяжении она становится сухой, менее эластичной, цвет лица становится тусклым.





Как должно быть

При удачном омоложении лицо остается подвижным, эмоции читаются легко, а кожа и контуры выглядят гармонично. Нет эффекта "маски" или ощущения, что все черты стали чересчур резкими.

Как избежать эффекта лифтинг-капкана

Первое и самое важное – выбрать врача, который работает в концепции естественного омоложения. Специалист должен учитывать анатомию и динамику лица, а не только бороться с морщинами. Но есть еще ряд факторов, которые стоит учитывать.

Не гнаться за мгновенным результатом . Постепенные изменения безопаснее и дают более гармоничный эффект.

. Постепенные изменения безопаснее и дают более гармоничный эффект. Сочетать подтяжку с восстановлением объемов . Если ткани перемещаются вверх, важно заполнить зону под глазами, щеки или виски, если там уже есть или могут появиться провалы.

. Если ткани перемещаются вверх, важно заполнить зону под глазами, щеки или виски, если там уже есть или могут появиться провалы. Оставлять мимику живой. Не старайтесь полностью заблокировать работу мышц – умеренное количество ботулотоксина сохранит эмоции.

Что делать, если эффект уже появился

Сначала оцените ситуацию трезво: часть "неестественности" уходит по мере того, как ткани адаптируются и уходят отеки. Главное – не старайтесь получить результат за один визит. Поэтапный, консервативный подход почти всегда безопаснее и дает более живое, гармоничное лицо. Действуйте по шагам.



