Эффект "лифтинг-капкана": кожа натянута, но лицо уставшее

Иногда anti-age процедуры и хирургические вмешательства дают обратный эффект — рассказываем, как исправить ситуацию.
Идеально гладкая кожа и четкие контуры не всегда делают лицо моложе. Иногда после процедур омоложения мимика становится застывшей, а взгляд – усталым, как будто вы все время в напряжении. Специалисты называют такой эффект "лифтинг-капканом" – объясняем, почему так происходит, как избежать такого результата и что делать, если все уже случилось.
Почему появляется эффект лифтинг-капкана
Есть две основные причины – процедур было слишком много или их подобрали неправильно. Кожа натягивается, но объемы и естественная подвижность лица теряются.
- Слишком большое количество филлеров. Если добавить слишком много объема определенным зонам, нарушаются естественные пропорции лица, а лицо перестанет быть живым.
- Сильный лифтинг без восстановления объема. Когда ткани подтянули, но не заполнили провалы, лицо выглядит плоским и уставшим.
- Избыточное использование ботулотоксина. При блокировке мышц мимика становится "замороженной", а эмоции перестают считываться.
- Комбинация процедур без учета индивидуальных особенностей. Если выбрать самые эффективные методы, но сделать их в неправильной последовательности, результат получится не слишком натуральным.
Как понять, что это именно лифтинг-капкан
- Мимика стала скованной. Улыбка напряженная, движения бровей и губ ограничены, эмоции выглядят одинаково.
- Взгляд остается усталым даже после отдыха. Морщин вокруг глаз нет, но есть ощущение, как будто вы не спали 3 дня и 2 года не были в отпуске.
- Контуры лица слишком резкие. Скулы подчеркнуты, но в области под глазами или носогубных складок есть тени и провалы.
- Линии перестали быть мягкими. Лицо стало угловатым, естественные переходы между зонами пропали.
- Кожа выглядит истонченной. При сильном натяжении она становится сухой, менее эластичной, цвет лица становится тусклым.
Как должно быть
При удачном омоложении лицо остается подвижным, эмоции читаются легко, а кожа и контуры выглядят гармонично. Нет эффекта "маски" или ощущения, что все черты стали чересчур резкими.
Как избежать эффекта лифтинг-капкана
Первое и самое важное – выбрать врача, который работает в концепции естественного омоложения. Специалист должен учитывать анатомию и динамику лица, а не только бороться с морщинами. Но есть еще ряд факторов, которые стоит учитывать.
- Не гнаться за мгновенным результатом. Постепенные изменения безопаснее и дают более гармоничный эффект.
- Сочетать подтяжку с восстановлением объемов. Если ткани перемещаются вверх, важно заполнить зону под глазами, щеки или виски, если там уже есть или могут появиться провалы.
- Оставлять мимику живой. Не старайтесь полностью заблокировать работу мышц – умеренное количество ботулотоксина сохранит эмоции.
Что делать, если эффект уже появился
Сначала оцените ситуацию трезво: часть "неестественности" уходит по мере того, как ткани адаптируются и уходят отеки. Главное – не старайтесь получить результат за один визит. Поэтапный, консервативный подход почти всегда безопаснее и дает более живое, гармоничное лицо. Действуйте по шагам.
- Дайте тканям время зажить. После нитей и подтяжек подождите 6–12 недель: отек, стянутость и "резкие" переходы часто смягчаются сами. Срочные решения нужны только при явных осложнениях.
- Получите альтернативное мнение. Возьмите консультацию у независимого специалиста с опытом ревизионных случаев. Он оценит пропорции и предложит план поэтапной коррекции, если она действительно необходима.
- Скорректируйте объемы. Там, где есть "провалы", помогают малые дозы филлеров или липофилинг. Если было введено слишком много гиалуроновой кислоты, уместна ферментная коррекция (гиалуронидаза). Но не назначайте себе процедуры сами, делайте их только по назначению врача.
- Пересмотрите ботулинотерапию. При "замороженной" мимике уменьшите дозу или измените зоны, дайте мышцам восстановить тонус, вводите микродозы для естественной динамики.
- Работайте с качеством кожи. Лазерные шлифовки, PRP/PRF, мягкий RF-микронидлинг и грамотный уход убирают "бумажную" тонкость тургора и серость лица, возвращают здоровый блеск.
- Исправляйте "жесткие" контуры мягко. Канюльные техники, деликатные нити-лифтеры – по показаниям и малыми шагами.
- Иногда нужна ревизия. При выраженной гиперкоррекции или ошибке в векторе, иногда может потребоваться плановая повторная операция у другого хирурга после полноценной реабилитации.
- Укрепляйте базу. Ткани будут заживать лучше, а лицо будет выглядеть более естественным, если наладить сон, ввести в рацион достаточно белка, отказаться от курения и регулярно пользоваться средствами с SPF.