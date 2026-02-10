Карди Би объявила о запуске бренда косметики по уходу за волосами Grow-Good Beauty

Рэпер Карди Би расширяет свою империю и готовится дебютировать в индустрии ухода за волосами. Как сообщает WWD, уже этой весной певица представит бренд Grow-Good Beauty – первый косметический проект, который полностью принадлежит артистке.

Марка станет частью стратегического партнерства с американским fashion-ритейлером Revolve Group, с которым Карди сотрудничает над несколькими направлениями – от бьюти до одежды. В рамках совместного проекта планируются не только средства по уходу за волосами, но и капсульные коллекции одежды, сочетающие вечерние силуэты и повседневные вещи в узнаваемом стиле певицы.

Пока детали линии держатся в секрете, но, по данным источников, в состав средств войдут натуральные масла и протеины, а дизайн упаковки будет вдохновлен гламурной эстетикой начала 2000-х – визитной карточкой Cardi B.

Запуск Grow-Good Beauty продолжает тенденцию, когда мировые звезды все чаще становятся не только лицами рекламных кампаний, но и владельцами собственных брендов. Среди самых успешных – Fenty Beauty Рианны, Rare Beauty Селены Гомес, Rhode Skin Хейли Бибер, Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и SK-KN by Kim Ким Кардашьян.