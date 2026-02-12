Интервью с косметологом Галиной Амосовой: "Пептиды не заменят ботокс!"

Пептиды обещают все: молодость, упругость, сияние и даже эффект, схожий с инъекционной косметологией. Звучит как магия, но работает ли она на самом деле? Вокруг этих молекул сегодня столько шума, что отличить реальные научные данные от маркетинговых легенд почти невозможно. Мы решили поговорить с дерматологом и косметологом ICON SKIN Галиной Амосовой, чтобы разобраться: что пептиды реально умеют делать с кожей, а где они просто красивая история на баночке.





– Галина, что такое пептиды простыми словами?

– Пептиды – это вещества, состоящие из остатков аминокислот, соединенных пептидными связями. Проще говоря, короткие фрагменты белков. Пептиды не просто "строят" ткани, а управляют процессами: передают сигналы, запускают синтез, тормозят воспаление, регулируют иммунный ответ.

– Какие пептиды используются в косметике и чем они отличаются друг от друга?

– В уходовых средствах подавляющее большинство пептидов – сигнальные, адаптированные для наружного применения. По направленности действия в косметологии их условно делят на несколько групп:

✔ Ремоделирующие пептиды

Наиболее известные среди них – Matrixyl и Dermaxyl. Регулируют дисбаланс между синтезом и распадом клеток кожи. Они особенно актуальны при возрастных изменениях (морщины, дряблость, снижение плотности), а также при повреждениях кожи – после ожогов, пилингов и при фотоповреждениях.





✔ Пептиды-стабилизаторы

Часто встречаются в составах под названиями Preventhelia, Kollaren и Peptamide-6. Укрепляют защитный потенциал кожи – барьер рогового слоя и дермальный матрикс.

✔ Пептиды-миорелаксанты

К ним относятся Argireline, SNAP-7, SNAP-8, Vialox и другие. Блокируют передачу сигнала о сокращении мышцы, но иначе, чем ботулотоксин типа А.

✔ Пептиды-регуляторы меланогенеза

Влияют на процесс пигментообразования. Например, Melatime и Melatine усиливают выработку пигмента, также снижают продуцирование медиаторов воспаления и уменьшают эритему, вызванную УФ-излучением. Пептид Melanostatine блокирует меланогенез.





✔ Пептиды для микроциркуляции и лимфотока

Чаще всего используются в уходовых средствах для кожи вокруг глаз. Самый известный – Eyeseryl, он укрепляет сосудистую стенку и уменьшает отечность.

✔ Пептиды-иммуномодуляторы

Чаще всего используется Rigin. Он снижает воспаление, актуален и в уходе для возрастной кожи, и при воспалениях, и после агрессивных процедур.

– Обещания у воздействия пептидов достаточно громкие, а как на самом деле, по вашему опыту?

– Дело в том, что подтвержденный в лабораторных условиях эффект не всегда может гарантировать активность действия на кожу человека. Здесь играют роль многие дополнительные параметры. Осложняет усвоение пептидов то, что они достаточно объемные – это вызывает трудности при их проникновении в кожу. Также к пептидам часто приходится добавлять липиды – иначе их не пропустит липидная мантия кожи. С миорелаксантами все еще сложнее: им нужно проникнуть не просто в кожу, а к нервным клеткам.





Косметические пептиды – очень хрупкие молекулы, их могут повредить многие составляющие косметики, включая кислоты и ретинол, что накладывает ответственность на правильное сочетание средств в уходе.

– Получается, волшебства и мгновенного действия от них ждать не стоит?

– Здесь важен комплексный регулярный уход, при котором для кожи создается полезная среда и предусмотрено ее наполнение разными полезными активами на регулярной основе. Пептиды при включении в уход медленно, но верно сделают свое дело. Мы не всегда сумеем это увидеть, как не сможем пронаблюдать, к примеру, уменьшение внутреннего клеточного воспаления на уровне цитокинов, но результат ощутим.

Эффект от использования косметики с пептидами достигается при регулярном применении средства не менее 2-3 месяцев, при рабочей концентрации и при грамотном сочетании с другими активами.

– Можно ли назвать пептиды альтернативой ботоксу?

– Нет, у пептидов-миорелаксантов иной механизм воздействия и серьезные ограничения по доставке к нервным клеткам. Однако они уменьшают напряженность мышц, что уже является профилактикой старения.

– Как самостоятельно определить концентрацию пептидов?

– Если актив заявлен в начале состава, то пептид, как правило, содержится в средстве в рабочей дозе.





– С чем вы рекомендуете сочетать уход с пептидами, а с чем лучше не стоит?

– Пептиды не уживутся в одном уходе с ретинолом, AHA/BHA-кислотами, некоторыми формами витамина C. Также они окисляются кислородом, разрушаются от УФ-лучей, перепадов температуры и pH. Чтобы этого избежать, рекомендуется сочетать пептиды с ниацинамидом, витамином Е, феруловой кислотой, гиалуроновой кислотой и глицерином. А еще – всегда наносить солнцезащиту.

Использование сразу нескольких средств с пептидами допустимо, но лучше, если в них содержатся разные их типы.

– Пептиды актуальны для возрастного ухода или подходят в любом возрасте?

– Применение пептидов не привязано к возрасту или типу кожи. Если стоит задача на восстановление, профилактику старения, работу с пигментацией, воспалением, микроциркуляцией, пептиды уместны в любом возрасте.