Расследование: почему в холодное время года обостряются проблемы с кожей?

Осенью и зимой с вашей кожей часто творится что-то странное? Вы не одиноки: с приходом холодов многие сталкиваются с обострениями различных кожных проблем. Мы решили разобраться в причинах этого явления и провели расследование. Оказалось, что за сезонными проблемами кожи стоит не одна причина, а целая группа виновников – от внешних условий до наших привычек.





Подозреваемый №1: агрессивный микроклимат

С одной стороны – ледяной ветер и мороз на улице, с другой – сухой, горячий воздух от батарей и обогревателей в помещении. Резкие перепады температур и влажности – настоящий шок для кожи. На холоде сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, кровоснабжение ухудшается, кожа получает меньше питания и кислорода. А в помещении она буквально высушивается отоплением, теряя драгоценную влагу. Результатом становится обезвоженность, чувство стянутости, шелушение и повышенная чувствительность.

Что делать?

Увлажнять и очищать воздух. Комнатный увлажнитель, а лучше – климатический комплекс с функцией фильтрации воздуха, – ваш лучший союзник в борьбе с сухостью от отопления и пылью.





Подозреваемый №2: нарушенный защитный барьер

Наша кожа умнее, чем кажется. У нее есть своя защитная мантия – гидролипидный барьер, который не дает влаге испаряться, а бактериям и загрязнениям – проникать внутрь.

Увы, холодный воздух, ветер и низкая влажность разрушают этот барьер. Он становится тоньше и слабее. Вода активнее испаряется, а агрессивные факторы внешней среды нарушают микробиом. В результате кожа реактивно реагирует на воздействие внешних факторов. Обостряются розацеа, атопический дерматит, акне.

Что делать?

Вместо тяжелых кремов сделайте ставку на гиалуроновую кислоту, керамиды и глицерин в сыворотках и эссенциях, которые восстанавливают барьер и удерживают влагу. Обратите внимание на средства для поддержания микробиома, пару раз в неделю обязательно делайте маски в дополнение к основному уходу.

Важный этап, с которым нужно быть осторожнее в холодное время года, – очищение кожи. Чтобы оно не усугубляло воздействие сезонных факторов, в зимнее время года используйте только деликатные очищающие средства – пенки, кремы и масла для умывания. Не стоит умываться до "скрипа" и чувства стянутости: если они сопровождают ваше очищение кожи, значит, средства обезвоживают ее, и нужно заменить их на более щадящие формулы. После умывания желательно всегда использовать тонер или тоник.

Подозреваемый №3: ультрафиолет-невидимка

"Какое солнце? На дворе ноябрь!" – скажете вы. И… попадете в ловушку. Ведь это одно из самых коварных заблуждений. Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) активны круглый год, независимо от погоды. Они проходят даже через облака. Зимой мы расслабляемся и забываем о защите, а UVA-лучи продолжают свою разрушительную работу: проникают в глубокие слои кожи, усугубляя пигментацию, провоцируя фотостарение и ослабляя кожный иммунитет, что может приводить к новым воспалениям.





Что делать?

Не забывать про SPF. Солнцезащитное средство с фактором 30 и выше должно использоваться 365 дней в году, а не просто лежать в косметичке в ожидании солнечной погоды.

Подозреваемый №4: смещенный фокус внимания

Зимой мы переключаемся на усиленное увлажнение кожи и часто начинаем игнорировать ее индивидуальные особенности и хронические проблемы. В погоне за тем, чтобы не допустить обезвоживание, мы запускаем проблему с расширенными порами и акне, сталкиваемся с розацеа или куперозом.





Что делать?

Секрет в том, чтобы встроить в зимнюю бьюти-рутину не только средства для поддержания гидролипидного баланса и микробиома, но и уход направленного действия с учетом индивидуальных проблем эпидермиса. Это может быть один из этапов вашей рутины – например, сыворотка для проблемной кожи, крем от купероза, тоник от расширенных пор, точечный гель от акне.





Подозреваемый №5: сезонный образ жизни

Зимой мы пьем меньше воды, предпочитая чай и кофе, едим меньше свежих овощей и фруктов, испытываем стресс из-за нехватки солнца (и связанного с ним витамина D), налегаем на сладкое и другие вредные углеводы. Все это неминуемо отражается на состоянии организма в целом и на коже в частности.

Нельзя не упомянуть и о внешних факторах, влияющих на кожу: трение грубой ткани верхней одежды о нежную кожу лица и шеи (особенно у тех, кто склонен к атопии или розацеа) часто вызывает механическое раздражение – дерматит. Кроме того, плотные материалы создают парниковый эффект, который может усугублять высыпания в зоне декольте и на спине.





Что делать?

Стараться сбалансированно питаться или восполнять дефициты при помощи витаминов, предварительно сдав анализы. Защищать кожу от механического трения: выбирать вещи из гипоаллергенных тканей, не носить свитера с узким горлом.

Чтобы кожа не стрессовала в холодное время года, защищайте ее гидролипидный барьер, не забывайте про санскрин и индивидуальные потребности эпидермиса, правильно питайтесь и следите за микроклиматом дома. Эти простые шаги помогут пережить зиму без шелушений, раздражений и чувства стянутости.