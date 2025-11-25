Расследование: почему в холодное время года обостряются проблемы с кожей?

Каждый раз с приходом холодов ваша кожа краснеет, шелушится или воспаляется? Это не просто сезонные проблемы. Разбираемся, что стоит за раздражением и как быстро вернуть коже комфорт.

Осенью и зимой с вашей кожей часто творится что-то странное? Вы не одиноки: с приходом холодов многие сталкиваются с обострениями различных кожных проблем. Мы решили разобраться в причинах этого явления и провели расследование. Оказалось, что за сезонными проблемами кожи стоит не одна причина, а целая группа виновников – от внешних условий до наших привычек. 

Фото: freepik.com

Подозреваемый №1: агрессивный микроклимат

С одной стороны – ледяной ветер и мороз на улице, с другой – сухой, горячий воздух от батарей и обогревателей в помещении. Резкие перепады температур и влажности – настоящий шок для кожи. На холоде сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, кровоснабжение ухудшается, кожа получает меньше питания и кислорода. А в помещении она буквально высушивается отоплением, теряя драгоценную влагу. Результатом становится обезвоженность, чувство стянутости, шелушение и повышенная чувствительность.

Что делать?

Увлажнять и очищать воздух. Комнатный увлажнитель, а лучше – климатический комплекс с функцией фильтрации воздуха, – ваш лучший союзник в борьбе с сухостью от отопления и пылью. 

Фото: freepik.com

Подозреваемый №2: нарушенный защитный барьер

Наша кожа умнее, чем кажется. У нее есть своя защитная мантия – гидролипидный барьер, который не дает влаге испаряться, а бактериям и загрязнениям – проникать внутрь.

Увы, холодный воздух, ветер и низкая влажность разрушают этот барьер. Он становится тоньше и слабее. Вода активнее испаряется, а агрессивные факторы внешней среды нарушают микробиом. В результате кожа реактивно реагирует на воздействие внешних факторов. Обостряются розацеа, атопический дерматит, акне.

Что делать?

Вместо тяжелых кремов сделайте ставку на гиалуроновую кислоту, керамиды и глицерин в сыворотках и эссенциях, которые восстанавливают барьер и удерживают влагу. Обратите внимание на средства для поддержания микробиома, пару раз в неделю обязательно делайте маски в дополнение к основному уходу.

Фото: архивы пресс-служб. Маска для лица с церамидом NP для ослабленной и сухой кожи, MISSHA; Увлажняющий крем для лица Сrème de la Сrème, SUPERBANKA; Восстанавливающая тающая маска, Eisenberg; Увлажняющий гель Eau Cellulaire, Institut Esthederm; Ультраувлажняющий и восстанавливающий крем INTENSIVE REPAIR PROBIOTIC CREAM, ULU

Важный этап, с которым нужно быть осторожнее в холодное время года, – очищение кожи. Чтобы оно не усугубляло воздействие сезонных факторов, в зимнее время года используйте только деликатные очищающие средства – пенки, кремы и масла для умывания. Не стоит умываться до "скрипа" и чувства стянутости: если они сопровождают ваше очищение кожи, значит, средства обезвоживают ее, и нужно заменить их на более щадящие формулы. После умывания желательно всегда использовать тонер или тоник.

Фото: архивы пресс-служб. Мицеллярное молочко для очищения чувствительной кожи с лизатами, пребиотиками и постбиотиками, SMORODINA; Интенсивно увлажняющий тонер с церамидами Moist Barrier Boosting Toner, Dermafirm; Нежная очищающая пенка для лица GENTLE, KANS; Крем для лица Intensive Volufiline Grinding Cream c с коллагеном и ниацинамидом, d'Alba; Восстанавливающий крем Aloe Essential Soothing Cream, Sferangs

Подозреваемый №3: ультрафиолет-невидимка

"Какое солнце? На дворе ноябрь!" – скажете вы. И… попадете в ловушку. Ведь это одно из самых коварных заблуждений. Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) активны круглый год, независимо от погоды. Они проходят даже через облака. Зимой мы расслабляемся и забываем о защите, а UVA-лучи продолжают свою разрушительную работу: проникают в глубокие слои кожи, усугубляя пигментацию, провоцируя фотостарение и ослабляя кожный иммунитет, что может приводить к новым воспалениям.

Фото: freepik.com

Что делать?

Не забывать про SPF. Солнцезащитное средство с фактором 30 и выше должно использоваться 365 дней в году, а не просто лежать в косметичке в ожидании солнечной погоды.

Подозреваемый №4: смещенный фокус внимания

Зимой мы переключаемся на усиленное увлажнение кожи и часто начинаем игнорировать ее индивидуальные особенности и хронические проблемы. В погоне за тем, чтобы не допустить обезвоживание, мы запускаем проблему с расширенными порами и акне, сталкиваемся с розацеа или куперозом. 

Фото: freepik.com

Что делать?

Секрет в том, чтобы встроить в зимнюю бьюти-рутину не только средства для поддержания гидролипидного баланса и микробиома, но и уход направленного действия с учетом индивидуальных проблем эпидермиса. Это может быть один из этапов вашей рутины – например, сыворотка для проблемной кожи, крем от купероза, тоник от расширенных пор, точечный гель от акне. 

Фото: архивы пресс-служб. SOS-гель против акне, MONO beauty; Успокаивающая сыворотка против покраснений и морщин Sensibio AR+, Bioderma; SOS-гель для лица против несовершенств Центелла, Erborian; Флюид для чувствительной кожи Antiredness Green, Geltek; Корректирующая крем-сыворотка на основе 10% азелаиновой кислоты, ICON SKIN; Антикуперозный крем biocare system Couperose Cream, EGIA


Подозреваемый №5: сезонный образ жизни

Зимой мы пьем меньше воды, предпочитая чай и кофе, едим меньше свежих овощей и фруктов, испытываем стресс из-за нехватки солнца (и связанного с ним витамина D), налегаем на сладкое и другие вредные углеводы. Все это неминуемо отражается на состоянии организма в целом и на коже в частности. 

Нельзя не упомянуть и о внешних факторах, влияющих на кожу: трение грубой ткани верхней одежды о нежную кожу лица и шеи (особенно у тех, кто склонен к атопии или розацеа) часто вызывает механическое раздражение – дерматит. Кроме того, плотные материалы создают парниковый эффект, который может усугублять высыпания в зоне декольте и на спине.

Фото: freepik.com

Что делать?

Стараться сбалансированно питаться или восполнять дефициты при помощи витаминов, предварительно сдав анализы. Защищать кожу от механического трения: выбирать вещи из гипоаллергенных тканей, не носить свитера с узким горлом.

Чтобы кожа не стрессовала в холодное время года, защищайте ее гидролипидный барьер, не забывайте про санскрин и индивидуальные потребности эпидермиса, правильно питайтесь и следите за микроклиматом дома. Эти простые шаги помогут пережить зиму без шелушений, раздражений и чувства стянутости.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

