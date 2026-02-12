Болят глаза от туши: как найти безопасную формулу для чувствительных глаз?

Каждый раз, открывая новый тюбик, вы надеетесь: вот она, та самая. Та, что не потечет к обеду, не осыплется к вечеру и, главное, не заставит глаза краснеть и чесаться. Вы читаете отзывы, смотрите обзоры, спрашиваете подруг. Покупаете разрекламированный люкс, проверенный масс-маркет, органику без химии. А через час после нанесения снова тянетесь к ватному диску.

Увы, это ситуация, с которой сталкивались многие. И дело здесь не только в чувствительности глаз. Дело в том, что конкретно этот тюбик и конкретно ваши глаза не совпали по одному пункту, скрытому где-то в середине состава. Разобраться в этих пунктах и научиться читать состав туши – единственный способ однажды перестать выбрасывать деньги в поисках очередного флакона.

Тайны состава

Чтобы тушь не текла, удлиняла, держала объем, не осыпалась и при этом долго хранилась, в нее добавляют много компонентов. Большая их часть не вызывает реакцию у глаз и кожи. Но есть ингредиенты, которые могут все испортить.

✘ Пчелиный воск. Звучит как что-то натуральное и безобидное, но на деле это один из частых провокаторов покраснения и жжения. Воск отвечает за текстуру и позволяет наслаивать тушь, но если у вас аллергия на мед (или просто повышенная чувствительность), глаза могут отреагировать негативно. В качестве безопасной альтернативы лучше выбрать тушь на основе карнаубского воска: он считается более гипоаллергенным.





✘ Консерванты-формальдегиды. Формальдегид в чистом виде в косметику давно не добавляют, это запрещено. Но есть антимикробные вещества, которые выделяют его постепенно, пока тюбик стоит у вас в ванной. DMDM гидантоин, кватерниум-15, имидазолидинилмочевина – если увидели эти слова в середине состава, знайте: тушь консервирует себя сама, но может вызвать раздражение слизистой.

✘ Никель и другие металлы. Они попадают в тушь через красители. Никель – сильный аллерген, и если ваша кожа не переносит бижутерию, велика вероятность, что и тушь с примесями металлов вызовет реакцию.

✘ Отдушки. Ароматизированные туши для ресниц приятны в момент нанесения, но могут вызвать аллергическую реакцию несколько минут спустя. Если у вас чувствительные глаза, выбирайте туши без добавления ароматических компонентов.





Как выбрать тушь для ресниц, чтобы не было реакции?

✔ Ищите пометку "протестировано офтальмологами". Это не пустой звук. Такая косметика проверена на людях, которые носят линзы и имеют чувствительную кожу.

✔ Читайте состав. Воск, DMDM гидантоин, парабены в начале списка, отдушки – если видите что-то из этого, и у вас уже был плохой опыт, проходите мимо.





✔ По возможности выбирайте силиконовую щеточку. Она мягче, не царапает веко и набирает меньше продукта. Для чувствительных глаз это плюс.

✔ Тестируйте на сгибе локтя или на запястье. Нанесите немного на нежную кожу, подождите несколько часов. Если нет покраснения, можно делать макияж.

Что делать, если тушь все-таки вызвала дискомфорт?

Вы накрасились, вышли из дома и вскоре почувствовали, что что-то пошло не так? Не стоит терпеть до конца дня. Постарайтесь смыть тушь как можно скорее. Возьмите мицеллярную воду для чувствительных глаз, прижмите ватный диск к векам на полминуты и аккуратно ведите вниз, стараясь, чтобы тушь не попала в глаза.





Затем промойте глаза. Для этого подойдет кипяченая вода или физраствор. Если дискомфорт не проходит, сделайте прохладный компресс. Приложите на веки ватные диски, смоченные прохладной водой или ромашкой (если на нее нет аллергии), и оставьте на 10 минут: отек и зуд станут меньше. Закапайте увлажняющие капли: препараты искусственной слезы помогут смыть остатки аллергена.

Если прошло два дня, а глаза все еще красные, появился отек или боль, нужно обратиться к офтальмологу. Самолечение тут опасно: аллергия может перерасти в инфекцию.

И помните: помимо черной и цветных тушей для ресниц, сейчас как никогда актуален макияж без туши, поэтому если у вас не получилось подобрать не раздражающую глаза тушь, то это не повод расстраиваться.