Нет, не опасно: все про нити для лица

С возрастом связки ослабевают, кожа теряет эластичность, ткани постепенно смещаются вниз. Филлеры восполняют объем, аппараты работают с качеством кожи, но только нити способны переместить ткани и зафиксировать их в новом положении, восстанавливая исходные пропорции лица.

Их задача – не увеличить объем и не изменить черты лица, а вернуть тканям опору и четкость контуров. Врач-косметолог, тренер компании Aptos по нитевым технологиям Евгения Богатова рассказала Клео.ру, почему метод безопасен, каких результатов ждать и почему такой эффект нельзя получить другими способами.





– Из чего делают нити и как они работают?

– Нить вводится в глубокие слои кожи, поднимает опустившиеся ткани и фиксирует их в заданных точках благодаря уникальной запатентованной технологии. В зависимости от показаний используются рассасывающиеся или нерассасывающиеся материалы.

Постоянные нити изготавливаются из полипропилена – хирургического шовного материала (более 50 лет практики показывают, что он абсолютно безопасен). Рассасывающиеся состоят из сополимера L-лактида и ε-капролактона, иногда покрываются гиалуроновой кислотой. Такая комбинация обеспечивает не только лифтинг, но и омолаживающее действие: молочная кислота стимулирует выработку коллагена, а гиалуроновая снижает воспаление и ускоряет восстановление.

Рассасывающиеся нити постепенно уходят в течение 12–18 месяцев, оставляя в тканях тонкие коллагеновые тяжи, которые тоже рассасываются. Нерассасывающиеся могут сохраняться до пяти лет и при необходимости удаляются.

– Как проходит процедура?

– Сначала специалист проведет консультацию, составит фотопротокол (сделает серию фотографий), разметит зоны коррекции. После обработки кожи антисептиком выполняется инфильтрационная анестезия. Процедура занимает от 30 до 60 минут.

После установки проколы закрываются стрипами (это специальные хирургические наклейки), пациент получает рекомендации и фиксирующую повязку. Первичный эффект заметен сразу, но окончательный результат можно оценить через две недели, когда спадет отек.

– Какой эффект и надолго ли он останется?

– Результат сохраняется от 2 до 5 лет в зависимости от типа нитей и индивидуальных особенностей. Рассасывающиеся варианты действуют мягко и постепенно, а нерассасывающиеся обеспечивают более стойкий результат.

Процедуру можно повторить не ранее чем через два месяца и при необходимости комбинировать с другими методами.

– Какие показания?

– Нитевые методики применяются при первых и умеренных проявлениях возрастных изменений.

Опущение тканей средней и нижней трети лица;

потеря четкости овала;

формирование носогубных складок;

морщины марионетки;

провисание щечно-скуловой зоны;

появление второго подбородка;

дряблости шеи;

для лифтинга наружной трети бровей и устранения асимметрии.

– Кому подходит нитевой лифтинг?

– Метод рекомендован пациентам с первой или второй степенью птоза, без выраженного избытка жировой клетчатки. Лучшие результаты наблюдаются в возрасте 35–45 лет при сохраненном каркасе тканей.

При выраженной подкожной жировой клетчатке, тяжелых тканях или нарушенном тонусе мышц предварительно проводится подготовка в несколько этапов – коллагеностимуляция, RF-процедуры или ботулинотерапия платизмы.





Реабилитация: пошаговые рекомендации

Восстановительный период длится 1–2 недели. В это время возможны отеки, синяки, легкая асимметрия и втяжения – это нормальные проявления, которые проходят самостоятельно.

В течение первых 48 часов нужно прикладывать холод к зонам коррекции 3–4 раза в день по 15 минут. При болевых ощущениях допустимы анальгетики.

Первые 3 дня нужно исключить горячие напитки и горячую пищу. Место проколов обрабатывается антисептиком.

В первую неделю не рекомендуются перелеты. Спите только на спине.

На 14 дней откажитесь от занятий спортом и контролируйте мимику, чтобы она не была слишком активной.

На 2–3 недели исключите алкоголь.

В течение месяца запрещены баня, сауна, бассейн и любые тепловые процедуры. Возвращаться к массажу и физиотерапии можно не раньше, чем через 2 месяца.

Что ускорит восстановление

Лимфодренажная терапия (по показаниям и с разрешения врача).

Плазмолифтинг до, во время и после процедуры (3–4 сеанса с интервалом 7–10 дней).

Микротоковая и фотодинамическая терапия с первого дня.

Аппаратные методики (но не раньше, чем через 2–3 недели).

Противопоказания

Аутоиммунные и онкологические заболевания;

нарушения свертываемости крови, гемофилия;

психические расстройства;

склонность к образованию келоидных и гипертрофических рубцов;

воспалительные заболевания кожи в зоне вмешательства;

беременность и лактация;

тяжелые соматические патологии;

индивидуальная непереносимость материала нитей;

острые инфекции и лихорадочные состояния;

первая неделя менструального цикла.

Возможные осложнения

Осложнения происходят редко и в большинстве случаев обратимы. При нарушении мер безопасности возможно воспаление – на 3–5 суток появляется отек, покраснение и болезненность, температура может повышаться. В таком случае нужно обратиться к врачу и пройти антибактериальную терапию.

Если ввести нить не на том уровне, возникнет контурирование – кончик будет упираться в кожу. Если участок небольшой, нить освобождается, при выраженном – удаляется. При необходимости дефект устраняется без повторной имплантации.





Почему важно не добиваться максимального натяжения

Слишком сильное натяжение тканей может привести к компрессии сосудов и лимфотока, восстановление затянется на несколько месяцев, контуры деформируются. Современные протоколы рассчитаны на физиологическую коррекцию с постепенным усилением эффекта за счет синтеза собственного коллагена.

Подготовка и сочетание с другими процедурами

Нитевой лифтинг часто включается в комбинированные протоколы. Подготовка направлена на укрепление связочного аппарата и улучшение качества кожи – используются препараты-коллагеностимуляторы, игольчатый RF, плазмотерапия.

После процедуры в течение месяца допустимы только щадящие методы – фототерапия, микротоки, лимфодренаж. Мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия через 2–3 недели также ускорят восстановление.