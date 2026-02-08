Близко к сердцу: идеи маникюра ко Дню святого Валентина

14 февраля – день, когда хочется, чтобы каждая деталь образа говорила о любви: и в первую очередь – о любви к себе. Маникюр может быть одним из самых выразительных акцентов. Ведь это то, что вы видите сами в течение всего дня, и то, что часто замечают другие.

В этом году тренды предлагают уйти от стереотипов и увидеть романтику в разном ее проявлении: от трогательной и милой до загадочной и современной. Особенно популярны сейчас дизайны ко Дню святого Валентина с магнитными лаками, а еще – минималистичные с несколькими микрорисунками.

Магнитные "валентинки"

То, что магнитный лак может служить не только для однотонного "велюрового" покрытия, нейл-дизайнеры поняли уже давно. Сегодня это один из инструментов для многослойных, переливающихся изображений, которые завораживают своей красотой.

Оригинальная идея – подсушить основу из магнитного лака и нарисовать поверх объемные сердечки тем же оттенком, сделав блик в другую сторону. Отличный выбор – сделать подобный маникюр именно в красном цвете, который приносит удачу в этом году.

Светло-розовый маникюр, украшенный сердечками в тон, нарисованными поверх молочной базы, – нежное решение для тех, кто не любит ярких оттенков.

Шоколадный магнитный маникюр, вдохновленный 14 февраля, – небанальное решение, прекрасно сочетающееся с вязанными вещами и уютными образами.

Минимализм

Подходящий вариант для тех, кому не надоедает нюд или классический френч, – добавить романтичные сердечки миниатюрного размера на один или два ногтя. Смотрится эстетично и не перегружает образ – особенно, если поиграть с текстурами, замиксовав красный или розовый с хромированным лаком (золотом или серебром).

Микросердечки с нарисованными от руки глазами – это самое милое, что только можно придумать.

Сердечки, украшающие линию кутикулы, – нежная деталь, которая придает романтичное настроение светло-розовому нюду.

Классический красный, но с маленьким праздничным нюансом – один ноготь украшен сердечками в тон всему маникюру. Смотрится стильно и дорого.

В розовом цвете

Угловые сердца, украшающие свободный край ногтей, – оригинальная идея в одном из самых актуальных цветов февраля – розовом.

Импрессионизм на кончиках пальцев, дополненный микросердечками, – яркий маникюр для творческих личностей.





Крупные детали

Тренд на микроскопические рисунки прекрасно уживается с противоположным веянием – крупными, акцентными узорами в маникюре.

Нейл-дизайнеры доказывают, что маникюр ко Дню святого Валентина совсем не обязательно должен быть красным или розовым, – шикарно может смотреться и черный, и фиолетовый, и любой другой глубокий цвет.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра к 14 февраля, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!