Дерматолог Амосова объяснила, почему тональный и BB-крем с SPF не спасают от пигментации

Врач-дерматовенеролог, косметолог Галина Амосова развеяла главный миф летнего ухода: тональный крем с SPF не может полноценно заменить солнцезащитное средство. По словам эксперта, попытка сэкономить время и заменить санскрин тоном – это главная ошибка, ведущая к пигментным пятнам и преждевременному старению. Тональный крем – декоративное средство, санскрин – уходовое, и у них разные задачи.

"В жизни при обычном нанесении bb-крема с SPF фактором вы получаете в лучшем случае SPF 5-10, даже если на флаконе написано 30. Защита от UVA-лучей падает еще сильнее", – объясняет Амосова.

Причина в количестве: для получения заявленной защиты нужно нанести около 1,25 мл крема на лицо: это примерно четверть чайной ложки. О таком слое макияжа не может быть и речи. Кроме того, тон наносится неравномерно: обычно мы пропускаем зону у глаз, линию роста волос и шею.

Отдельный разговор – кушоны и пудра с SPF. Дерматолог называет их "ловушкой": кушон наносится экстремально тонким слоем, а для получения SPF 30 из пудры пришлось бы нанести ее слоем в несколько миллиметров.

"Тональный крем с SPF – это макияж с приятным защитным бонусом. Но ваш главный друг в борьбе со старением и пигментацией – отдельный и правильно нанесенный санскрин", – резюмирует Амосова в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Идеальная схема летнего ухода, по мнению врача: после очищения и тонизирования нанести антиоксидантную сыворотку, затем – санскрин в правильном количестве (по правилу двух пальцев – выдавите две полоски крема, равные длине указательного и среднего пальца, это и будет оптимальный объем SPF для лица и шеи). Дайте санскрину 10-15 минут на "усадку", а затем аккуратно распределите поверх тональное средство с SPF, не втирая.