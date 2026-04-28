Прием коллагена: путь к здоровой коже или маркетинг

Снижение коллагена – естественный процесс: с возрастом кожа теряет плотность и упругость, появляются морщины. Хочется получить волшебную таблетку и восполнить его в момент.

Оговоримся сразу: организм не усваивает его как готовый строительный материал для кожи. Но исследования показывают, что от добавок возможен умеренный эффект. Разбираемся, где заканчивается реальная польза и начинаются завышенные ожидания.

Как на самом деле работает коллаген из добавок

Коллаген – не пустышка, но и не универсальное решение. Он может немного поддержать кожу, но не заменит ни уход, ни образ жизни, ни косметологию. Основное заблуждение – в ожиданиях.

Не попадает в кожу в готовом виде;

расщепляется до аминокислот и пептидов;

используется организмом там, где это нужно, то есть не попадает прямиком в кожу.

Что происходит с коллагеном после приема

Он ведет себя как любой белок из еды. Разница в том, что в добавках он чаще уже частично расщеплен (гидролизован), поэтому усваивается легче. Дальше организм сам распределяет эти ресурсы. Кожа – один из возможных "получателей", но не приоритетный.

Каким будет реальный эффект





Самое устойчивое, что показывают исследования, – умеренные изменения качества кожи, а не визуальное омоложение. Систематический обзор и метаанализ 2023 года показал: гидролизованные коллагеновые пептиды могут улучшать увлажненность и эластичность кожи. Это форма, где крупная молекула уже расщеплена на более мелкие фрагменты. Поэтому важна не просто надпись "коллаген" на упаковке, а конкретная форма добавки. Но эффект будет только от коллагеновых пептидов и он проявится со временем.

Почему эффект часто не совпадает с ожиданиями

Исследования подчеркивают, что результат будет, но небольшой и постепенный. Заманчивые обещания на упаковках обещают, что морщины сразу разгладятся, кожа станет увлажненной, контуры – подтянутыми. Они могут ссылаться но исследования, но важно помнить, что часть финансируется производителями – у независимых данных более сдержанные прогнозы.

Когда имеет смысл пить коллаген





Добавки можно рассматривать как дополнительную поддержку, если в рационе мало белка или есть дефициты питания. В этом случае коллагеновые пептиды – это еще один источник аминокислот, из которых организм строит собственные ткани. Но они не закрывают все потребности организма: в коллагене мало некоторых незаменимых аминокислот, поэтому он не заменяет полноценные белковые продукты.

Но не ждите быстрых изменений. Коллаген не работает как профессиональная процедура и не дает визуально заметного лифтинга. Максимум его возможностей – мягкая поддержка качества кожи при регулярном приеме.

Что реально работает

На состояние кожи заметно больше влияют факторы, которые напрямую воздействуют на процессы старения.

Ежедневная защита от солнца – ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна и ускоряет фотостарение. Из-за него появляется пигментация, морщины, а кожа теряет упругость.

Достаточное количество белка – без аминокислот кожа не может синтезировать собственный коллаген.

Витамин C – необходим для нормального формирования коллагеновых волокон. Если есть дефицит, процесс может нарушиться.

Ретиноиды – одни из немногих компонентов ухода, которые действительно влияют на выработку коллагена в коже и ускоряют ее обновление. Но пользоваться средствами с компонентом можно только по назначению косметолога.

Отказ от курения – вредная привычка ухудшает кровоснабжение кожи и усиливает процессы естественного старения.

Кому стоит быть осторожнее

Коллаген считается относительно безопасной добавкой, но это не значит, что он подходит всем без оговорок.