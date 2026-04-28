Прием коллагена: путь к здоровой коже или маркетинг

Растворять пакетик с красивым дизайном в воде и пить во время утренней рутины стало очень модным. Выяснили, полезно ли это на самом деле.
Снижение коллагена – естественный процесс: с возрастом кожа теряет плотность и упругость, появляются морщины. Хочется получить волшебную таблетку и восполнить его в момент.
Оговоримся сразу: организм не усваивает его как готовый строительный материал для кожи. Но исследования показывают, что от добавок возможен умеренный эффект. Разбираемся, где заканчивается реальная польза и начинаются завышенные ожидания.
Как на самом деле работает коллаген из добавок
Коллаген – не пустышка, но и не универсальное решение. Он может немного поддержать кожу, но не заменит ни уход, ни образ жизни, ни косметологию. Основное заблуждение – в ожиданиях.
Не попадает в кожу в готовом виде;
расщепляется до аминокислот и пептидов;
используется организмом там, где это нужно, то есть не попадает прямиком в кожу.
Что происходит с коллагеном после приема
Он ведет себя как любой белок из еды. Разница в том, что в добавках он чаще уже частично расщеплен (гидролизован), поэтому усваивается легче. Дальше организм сам распределяет эти ресурсы. Кожа – один из возможных "получателей", но не приоритетный.
Каким будет реальный эффект
Самое устойчивое, что показывают исследования, – умеренные изменения качества кожи, а не визуальное омоложение. Систематический обзор и метаанализ 2023 года показал: гидролизованные коллагеновые пептиды могут улучшать увлажненность и эластичность кожи. Это форма, где крупная молекула уже расщеплена на более мелкие фрагменты. Поэтому важна не просто надпись "коллаген" на упаковке, а конкретная форма добавки. Но эффект будет только от коллагеновых пептидов и он проявится со временем.
Почему эффект часто не совпадает с ожиданиями
Исследования подчеркивают, что результат будет, но небольшой и постепенный. Заманчивые обещания на упаковках обещают, что морщины сразу разгладятся, кожа станет увлажненной, контуры – подтянутыми. Они могут ссылаться но исследования, но важно помнить, что часть финансируется производителями – у независимых данных более сдержанные прогнозы.
Когда имеет смысл пить коллаген
Добавки можно рассматривать как дополнительную поддержку, если в рационе мало белка или есть дефициты питания. В этом случае коллагеновые пептиды – это еще один источник аминокислот, из которых организм строит собственные ткани. Но они не закрывают все потребности организма: в коллагене мало некоторых незаменимых аминокислот, поэтому он не заменяет полноценные белковые продукты.
Но не ждите быстрых изменений. Коллаген не работает как профессиональная процедура и не дает визуально заметного лифтинга. Максимум его возможностей – мягкая поддержка качества кожи при регулярном приеме.
Что реально работает
На состояние кожи заметно больше влияют факторы, которые напрямую воздействуют на процессы старения.
Ежедневная защита от солнца – ультрафиолет разрушает коллагеновые волокна и ускоряет фотостарение. Из-за него появляется пигментация, морщины, а кожа теряет упругость.
Достаточное количество белка – без аминокислот кожа не может синтезировать собственный коллаген.
Витамин C – необходим для нормального формирования коллагеновых волокон. Если есть дефицит, процесс может нарушиться.
Ретиноиды – одни из немногих компонентов ухода, которые действительно влияют на выработку коллагена в коже и ускоряют ее обновление. Но пользоваться средствами с компонентом можно только по назначению косметолога.
Отказ от курения – вредная привычка ухудшает кровоснабжение кожи и усиливает процессы естественного старения.
Кому стоит быть осторожнее
Коллаген считается относительно безопасной добавкой, но это не значит, что он подходит всем без оговорок.
Аллергии. Коллаген часто получают из рыбы, морепродуктов или говядины. При пищевой аллергии важно проверять источник сырья.
Чувствительный ЖКТ. У некоторых людей добавки могут вызывать дискомфорт – вздутие, тяжесть, изменения стула.
Состав продукта. В порошках и напитках часто есть не только коллаген, но и подсластители, ароматизаторы, витамины и другие добавки, Это важно учитывать, если есть ограничения по питанию или чувствительность к компонентам.
Хронические заболевания. При заболеваниях почек, печени или обмена веществ любые белковые добавки лучше обсуждать с врачом.
Беременность и грудное вскармливание, Данных о безопасности недостаточно, поэтому прием БАДов в этот период обычно рекомендуют согласовывать со специалистом.