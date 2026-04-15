Бьюти-эспрессо: как кофеин помогает от отеков, целлюлита и выпадения волос

Пока одни варят утренний кофе, чтобы проснуться, другие используют его пробуждающие свойства в бьюти-рутине. Кофеин в косметике работает не хуже, чем в чашке: бодрит, тонизирует, разгоняет кровь и помогает бороться с отеками. А заодно – помогает укрепить волосы и даже борется с целлюлитом.

Польза кофеина для кожи и волос

✔ Борется с отеками и темными кругами. Кофеин сужает сосуды и улучшает отток лимфы. Именно поэтому кремы и сыворотки под глаза с кофеином – лучшие друзья тех, кто не высыпается.

✔ Тонизирует и подтягивает. Кофеин стимулирует микроциркуляцию, улучшает цвет лица и возвращает коже тонус. В антицеллюлитных средствах он помогает расщеплять жировые отложения и разглаживать апельсиновую корку.

✔ Защищает от свободных радикалов. Как и витамин С, кофеин – мощный антиоксидант. Он нейтрализует действие свободных радикалов, замедляя старение кожи.

✔ Укрепляет волосы. Кофеин стимулирует кровообращение в коже головы, пробуждает спящие фолликулы и может помочь в борьбе с выпадением волос.





Бьюти-лаборатория на кухне: 3 кофейных рецепта для красоты

17 апреля – не просто дата в календаре, а отличный повод провести время с пользой для кожи и волос. Перед вами – простые и эффективные рецепты на основе кофе, которые легко повторить дома.

Кофейный скраб против целлюлита

Что понадобится 3 ст. л. молотого кофе (можно использовать спитую гущу), 2 ст. л. оливкового или кокосового масла, 1 ч. л. коричневого сахара (для усиления отшелушивания). Как приготовить Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Как использовать Нанесите на влажную, чуть распаренную в душе кожу массажными движениями, уделяя особое внимание проблемным зонам. Помассируйте 5 минут, затем смойте теплой водой. Скраб отшелушивает, разогревает ткани, улучшает кровообращение и помогает в борьбе с целлюлитом.





Маска для волос против выпадения

Что понадобится 2 ст. л. свежесваренного крепкого кофе, 1 ст. л. репейного масла, 1 ч. л. меда, 1/2 ч. л. корицы. Как приготовить Сварите кофе, делая его максимально густым (примерно 2 ст. л. на 80-100 мл воды). Остудите кофе до комфортной температуры. Добавьте масло и мед. Смешайте до однородности. Как использовать Нанесите маску на кожу головы и корни волос. Укутайте голову полотенцем и оставьте на 30-40 минут. Тщательно смойте шампунем. Кофеин стимулирует кровообращение, пробуждает спящие фолликулы и помогает укрепить волосы. Кроме того, кофе придает темным волосам красивый блеск и насыщенный оттенок.

Освежающая маска для лица

Этот рецепт для нормальной и склонной к жирности кожи. Для чувствительной и тонкой кожи не подойдет.