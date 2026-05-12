Деми Мур, Джейн Фонда и другие звезды появились на открытии Каннского фестиваля 2026 в кутюрных образах

Каннский кинофестиваль 2026 стартовал на Лазурном берегу с громкой премьеры фильма "Электрический поцелуй", а также традиционного модного соревнования на красной дорожке. В этом году звезды сделали ставку на драматичный гламур, металлизированные ткани, сложные цветочные детали, а некоторые демонстративно проигнорировали обновленный дресс-код фестиваля.

63-летняя Деми Мур стала одной из главных героинь открытия 76-го кинофестиваля в Каннах. Она входит в состав жюри под председательством южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука. На красной дорожке актриса появилась в сияющем серебристом платье-корсете Jacquemus, полностью расшитом пайетками. Образ дополнили массивное бриллиантовое колье и расслабленная укладка с французской небрежностью. Режиссер Хлоя Чжао, которая также является членом жюри, предпочла более сдержанную элегантность Gabriela Hearst.





Еще один яркий выход продемонстрировала Рут Негга. Для церемонии ирландская актриса выбрала Dior с бахромой в черно-зеленой гамме и украшения Chopard. Наряд стал одним из самых обсуждаемых благодаря сочетанию театральности и сложной фактуры. Шведский артист Стеллан Скарсгард вышел к публике в классическом костюме Bottega Veneta.





Много внимания от фотографов досталось Хайди Клум. Модель вышла на дорожку в полупрозрачном платье Elie Saab телесного оттенка с розовыми цветочными аппликациями и экстремально длинным шлейфом, который и стал поводом для обсуждений. Ведь второй год подряд фестиваль официально запрещает слишком объемные конструкции и длинные подолы, мешающие движению гостей.





К нарушителям дресс-кода присоединились ирландская телезвезда Мойра Хиггинс и ее британская коллега Кимберли Гарнер. Первая выбрала эффектное черно-белое платье Andrew Kwon с гигантским бантом и длинным шлейфом, а вторая появилась в пышном розовом наряде с объемной юбкой, который фактически нарушал сразу несколько пунктов регламента.





Воплощением старого Голливуда стала 92-летняя Джоан Коллинз. Легендарная актриса позировала в белом платье Stéphane Rolland с черными перчатками и бриллиантами. Не менее эффектно выглядела и Джейн Фонда, выбравшая черное платье Gucci с пайетками и украшения Pomellato.





Среди других заметных гостей вечера оказались Филиппин Леруа-Болье в воздушном фиолетовом Saint Laurent, Алия Бхатт в кутюрном Tamara Ralph, Кэролайн Даур в драматичном Roksanda с перьями и Майка Монро в Ashi Studio. Элайджа Вуд предстал в классическом смокинге вместе с супругой Метте-Мари Конгсвед.

Несмотря на новые правила, красная дорожка Каннского кинофестиваля (впрочем, как и многие другие светские мероприятия) по-прежнему остается территорией модного максимализма, ведь знаменитости продолжают спорить с регламентом ради эффектного выхода.