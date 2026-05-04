Met Gala 2026 с темой "Мода – это искусство" прошел в Нью-Йорке

В первый понедельник мая Нью-Йорк вновь превратился в эпицентр высокой моды и светской жизни. Мет Гала 2026 переписал историю рекордными сборами, громкими возвращениями и образами, достойными музейных залов.

Еще за месяц до бала Анна Винтур заинтриговала публику, объявив тему выставки Института костюма – "Искусство костюма" (Costume Art). Дресс-код "Мода – это искусство" звучал как приглашение к безграничному творчеству. Звездам предлагалось забыть о правилах и превратить свои тела в галерейные полотна. И надо признать, гости Met Gala восприняли призыв буквально. Метрополитен-музей, утопающий в зелени, стал сценой для перформанса, на котором оживали статуи, картины Ван Гога и даже средневековые соборы.

Женская сила на ступенях

Вечер прошел под знаком сильных женщин. Сопредседателями бала стали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и бессменная Анна Винтур.





Появление Бейонсе стало сенсацией, ведь она не посещала Met Gala целых 10 лет. Сама же Анна Винтур осталась верна себе и элегантности, выбрав нежно-перьевое платье от Chanel. Николь Кидман, сияя в красном платье-колонне от того же бренда с длинными рукавами и перьевыми манжетами, вышла на дорожку Мет Гала 2026 вместе со своей дочерью Сандей Роуз. Не отставала и Винус Уильямс, чье черное платье, усыпанное кристаллами Swarovski, и массивное серебряное колье в сочетании со скульптурной кристальной прической напоминали о божественном величии греческих богинь.





Образы-шедевры: когда дресс-код соблюли на отлично

Борьба за звание королевы и короля красной дорожки была как никогда жаркой, но абсолютным триумфатором критики единогласно признали . Блогер появилась в умопомрачительном наряде от Mugler, который выглядел так, будто полотно Ван Гога растаяло и стекло по ее фигуре разноцветными волнами.





Не меньший восторг вызвала Кендалл Дженнер, перевоплотившаяся в статую Ники Самофракийской. Ее летящий силуэт стал гимном античной красоте в современном прочтении. А вот Хайди Клум пошла еще дальше, устроив на ступенях театральный перформанс: покрытая латексом и гримом, она предстала в образе мраморной скульптуры, напоминающей "Христа под плащаницей", доказав тем самым, что для нее хэллоуинская самоотдача не заканчивается никогда.





Эпатаж, драма и мемы

Главным хулиганом вечера стал Bad Bunny, шокировавший фанатов реалистичным пластическим гримом, состарившим его на десятки лет. Doja Cat, верная своей любви к дерзости, выбрала для Met Gala 2026 латексное платье Saint Laurent с разрезом до талии, вновь заставив всех говорить о границах дозволенного на красной дорожке.





Мадонна, как всегда, превратила свой выход в символизм, появившись в драматичном образе от Saint Laurent с декоративным кораблем на голове. Но самый вирусный дуэт вечера – это, безусловно, Рианна и A$AP Rocky. Пара, по традиции закрывающая красную дорожку, не разочаровала: певица была задрапирована в скульптурное металлическое платье от Maison Margiela, напоминающее средневековый собор, а ее спутник эпатировал роскошным длинным розовым пальто от Chanel.





Лорен Санчес, которая вместе с Джеффом Безосом выступила почетным сопредседателем Мет Гала 2026, примеряла образ скандальной Мадам Икс с портрета Джона Сингера Сарджента, облачившись в утонченное черное платье Schiaparelli. К слову, усилия пары помогли собрать рекордные 42 миллиона долларов для Института костюма.