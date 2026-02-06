Забыть нельзя, принять. Фильм Йоакима Триера – о семейной истории, тщеславии и скорби

Йоаким Триер – норвежский кинорежиссер, многократный обладатель премий в области киноискусства – и далекий родственник того самого Ларса фон Триера. Триер "младший" в своих картинах не бросает вызов морали, не размышляет о конце света и открывающихся с ним альтернативах. Вместо этого, режиссер рефлексирует о жизни своих героев, делая повседневность реальностью, более чем достойной зрительского внимания.





"Сентиментальная ценность" (18+) (норв. Affeksjonsverdi) Йоакима Триера вышла в мировой прокат в мае прошлого года и сразу же была удостоена "Гран-при" Каннского фестиваля. Отечественные кинолюбители смогли увидеть картину в конце осени. Имя режиссера известно в России по его работам "Тельма" (18+) (2017), "Худший человек на свете" (18+) (2021) и другим. Первый – история о девушке из религиозной семьи, которая, влюбившись, невольно ставит под вопрос собственное воспитание, второй – о студентке, активно исследующей мир на пороге вхождения во взрослую жизнь. Главную роль в "Худшем человеке", как и в "Сентиментальной ценности" (18+), сыграла норвежская актриса Ренате Реинсве.

В отличие от предыдущих работ, в фильме 2025 года Йоаким Триер немного расширяет фокус, переводя взгляд с жизни и мироощущения одного героя на экзистенциальные проблемы членов семьи и даже целого рода. В основе повествования – несколько линий взаимоотношений между родственниками, "ствол" и "ответвления" длинной семейной истории. Большую роль в развитии сюжета играет и место – фамильный дом семейства Боргов в Осло, хранящий тайны нескольких поколений.





Взрослые сестры, норвежки Агнес и Нора Борг, переживают смерть матери, когда к ним довольно неожиданно заявляется отец – бывший супруг женщины, некогда успешный кинорежиссер Густав Борг. Он задумал снять картину, главную роль в которой, по его убеждению, должна сыграть его старшая дочь Нора, талантливая театральная актриса. Девушка отказывается от предложения, продолжая обижаться на отца за его неучастие в жизни семьи в прошлом. Однако Нора и представить себе не может, что Густав быстро найдет ей замену – пригласив на съемки восходящую голливудскую кинозвезду, Рэйчел Кэмп.

Пока мистер Борг на экране ищет средства на реализацию своей идеи, договаривается с актерами и дает интервью, зритель узнает правду: в основе сюжета будущего фильма – история нескольких поколений его семьи, тяжелая и трагичная. Роль, изначально придуманная Густавом для Норы, списана с образа матери режиссера, покончившей с собой после возвращения из нацистского концлагеря. Об этом Нора узнает не сразу, так как наотрез отказывается обсуждать будущий "шедевр" отца – не сразу понимает и Густав Борг, что замена основной актрисы в биографической истории может не привести к желаемому результату.





Словно в противовес напряженному процессу кинопроизводства, младшая из сестер Агнес, историк по профессии, разбирается в прошлом семьи в тишине библиотечного архива. Она видит свидетельства бесчеловечных пыток и страшных страданий, но с удивлением приходит к выводу, что увиденное ей не уникально – тысячи семей испытали подобное в военные годы. На протяжении всего фильма Агнес стремится поддерживать старшую сестру, которая явно находится в худшем ментальном состоянии после смерти матери, чем она сама. Полные теплоты и принятия отношения сестер контрастируют как с непониманием между Норой и Густавом, так и с общей атмосферой отчуждения в семье Боргов.

Притягательность фильмов Йоакима Триера можно описать метафорой – удивительное рядом. Режиссер не стремится показать зрителю "жизнь необыкновенных людей" – в его героях с легкостью проступают знакомые многим черты характера и привычки – милые и дурные, странные и забавные. Даже образы звезд – кинорежиссера Густава Борга и голливудской актрисы Рэйчел Кэмп – в картине 2025 года вышли очень земными и потому трогательными. Несмотря на успех и талант, оба испытывают страх и сомнения: Борг боится потерять влияние и ощутить собственную невостребованность, поэтому иногда перебирает с алкоголем и бывает резким в общении, а Кэмп опасается не справиться с работой и возложенными на нее ожиданиями, в конечном итоге – потерять контакт с собой.





Если предыдущие картины Йоакима Триера ассоциируются с мечтами и волнениями, характерными для периода человеческой молодости, "Сентиментальная ценность" (18+) – история про мудрость, которая приходит со зрелостью. Далеко не все в жизни и в мире вокруг возможно изменить, но это можно принять – словно говорит нам голос автора за кадром. Едва ли Борги забудут страдания, которые выпали на долю их предков, не факт, что Нора сможет полностью отпустить обиду на отца… Однако жизнь продолжается в любой точке, оставляя горизонт для перемен к лучшему. Да поддержат нас на этом пути сентиментальные ценности – дорогие сердцу связи и теплые воспоминания.

В фильме Йоакима Триера снимались Стеллан Скарсгард, Ренате Реинсве, Инга Ибсдоттер-Лиллеос, Эль Фаннинг и другие. Подробности ищите на сайте Кинопоиск.ру.