Один платок – 5 узлов: как превратить аксессуар в полноценный элемент одежды

Шелковый или хлопковый платок часто недооценивают, оставляя ему роль исключительно шейного аксессуара. На деле это многофункциональный трансформер, способный заменить топ, головной убор или обновить привычную сумку.

Вот 5 способов стилизации, которые помогут по-новому взглянуть на этот предмет гардероба.

Платок-колье или изящный галстук

Этот вариант подходит для создания лаконичных образов с рубашками, пиджаками или тонкими джемперами.

Как сделать Сложите платок в узкую ровную полоску. Оберните вокруг шеи и завяжите небольшим аккуратным узлом. Если оставить концы свободными, получится имитация легкого галстука. Чтобы создать эффект колье, концы можно несколько раз обернуть вокруг основания и заправить внутрь. Это добавит образу структурности без лишнего объема.





Декор для сумки

Акцентный платок на ручке сумки – простой способ освежить аксессуар и связать его по цвету с остальными элементами образа.

Как сделать Сложите платок треугольником, а затем сверните в плотный рулон. Плотно обмотайте им ручку сумки по всей длине или просто завяжите узлом у ее основания, оставив концы свободно свисать. Такой прием мгновенно добавляет игривое настроение базовому изделию.





Кроп-топ с завязками на шее

В теплое время года большой платок может стать полноценным топом.

Как сделать Сложите ткань треугольником. Приложите к корпусу так, чтобы широкая часть оказалась спереди, а острый угол был направлен вниз. Свободные концы оберните вокруг туловища, перекрестите на груди и завяжите узлом на затылке. Это решение отлично сочетается с брюками с высокой посадкой или юбками миди.





Фактурный топ с узлом

Вариант для тех, кто предпочитает более открытые и смелые фасоны.

Как сделать Схема похожа на предыдущую: сложите платок треугольником и оберните вокруг торса. Однако в этом случае концы фиксируются тугим двойным узлом прямо на груди. Чтобы конструкция держалась надежно и ткань не скользила, можно использовать двусторонний скотч для одежды. Оптимально выбирать платки среднего размера, чтобы избежать слишком длинных свисающих концов.





Ободок или тюрбан

Платок в волосах помогает убрать пряди от лица и добавить прическе завершенности.

Как сделать Сверните платок в широкую или узкую ленту. Оберните вокруг головы: узел можно завязать на затылке под волосами (классический ободок) или сформировать его надо лбом, подвернув концы внутрь (стиль тюрбан). Если платок слишком скользкий, его можно обернуть вокруг обычного пластикового ободка-основы – так аксессуар точно не сдвинется в течение дня.



