Один платок – 5 узлов: как превратить аксессуар в полноценный элемент одежды

Разбираем пять простых приемов, которые помогут превратить обычный платок в эффектный топ, головной убор или украшение для сумки.
Шелковый или хлопковый платок часто недооценивают, оставляя ему роль исключительно шейного аксессуара. На деле это многофункциональный трансформер, способный заменить топ, головной убор или обновить привычную сумку.
Вот 5 способов стилизации, которые помогут по-новому взглянуть на этот предмет гардероба.
Платок-колье или изящный галстук
Этот вариант подходит для создания лаконичных образов с рубашками, пиджаками или тонкими джемперами.
|Как сделать
Сложите платок в узкую ровную полоску. Оберните вокруг шеи и завяжите небольшим аккуратным узлом. Если оставить концы свободными, получится имитация легкого галстука. Чтобы создать эффект колье, концы можно несколько раз обернуть вокруг основания и заправить внутрь. Это добавит образу структурности без лишнего объема.
Декор для сумки
Акцентный платок на ручке сумки – простой способ освежить аксессуар и связать его по цвету с остальными элементами образа.
|Как сделать
|Сложите платок треугольником, а затем сверните в плотный рулон. Плотно обмотайте им ручку сумки по всей длине или просто завяжите узлом у ее основания, оставив концы свободно свисать. Такой прием мгновенно добавляет игривое настроение базовому изделию.
Кроп-топ с завязками на шее
В теплое время года большой платок может стать полноценным топом.
|Как сделать
|Сложите ткань треугольником. Приложите к корпусу так, чтобы широкая часть оказалась спереди, а острый угол был направлен вниз. Свободные концы оберните вокруг туловища, перекрестите на груди и завяжите узлом на затылке. Это решение отлично сочетается с брюками с высокой посадкой или юбками миди.
Фактурный топ с узлом
Вариант для тех, кто предпочитает более открытые и смелые фасоны.
|Как сделать
|Схема похожа на предыдущую: сложите платок треугольником и оберните вокруг торса. Однако в этом случае концы фиксируются тугим двойным узлом прямо на груди. Чтобы конструкция держалась надежно и ткань не скользила, можно использовать двусторонний скотч для одежды. Оптимально выбирать платки среднего размера, чтобы избежать слишком длинных свисающих концов.
Ободок или тюрбан
Платок в волосах помогает убрать пряди от лица и добавить прическе завершенности.
|Как сделать
|Сверните платок в широкую или узкую ленту. Оберните вокруг головы: узел можно завязать на затылке под волосами (классический ободок) или сформировать его надо лбом, подвернув концы внутрь (стиль тюрбан). Если платок слишком скользкий, его можно обернуть вокруг обычного пластикового ободка-основы – так аксессуар точно не сдвинется в течение дня.