Schiaparelli, Jacquemus, Dior: как прошел первый день Недели моды в Париже

Парижская Неделя моды Haute Couture вновь распахнула свои двери, приглашая в мир, где фантазия встречается с беспрецедентным мастерством. Первый день показов подошел к концу: подводим итоги и рассматриваем самые яркие моменты с подиумов.

Schiaparelli: зов природы и внутренняя сила

Коллекция Даниэля Роузберри для Schiaparelli "Агония и экстаз", вдохновленная как монументальной Сикстинской капеллой, так и идеей гнева как формы сострадания, превратила подиум Petit Palais в мифологический бестиарий. Из спинок жакетов вырастали угрожающие хвосты скорпионов, усыпанные кристаллами и сложными аппликациями, а перьевые наряды оживали благодаря объемным клювам, создавая эффект гигантских хищных птиц в полете. Роузберри виртуозно играл с оптическими иллюзиями и текстурами, превращая агрессию в форму защиты и самовыражения, где перья символизировали полет, трансформацию и побег в мир хаоса.

Прозрачные кружевные куртки переходили в огромные хвосты, а полупрозрачные костюмы блистали шипами, сделанными из органзы. Кульминацией стали бальные платья, сотканные из 65 000 шелковых перьев, на создание которых ушло более 8000 часов ручной работы.





Jacquemus: ретро-шик и новое направление

Симон Порт Жакмюс представил коллекцию, которая ознаменовала уверенный отход от привычных провансальских мотивов. В поисках нового художественного импульса дизайнер обратился к строгой элегантности и четким линиям 50-х и 80-х годов. На подиуме доминировали скульптурные, приталенные силуэты: платья средней длины с изящной баской на бедрах и расклешенными плиссированными подолами, а также жакеты с чистыми воротниками без лацканов и с подчеркнутой талией. Эти детали создавали образ строгой, но при этом невероятно женственной элегантности. Среди звезд коллекции – бархатные платья – "песочные часы" с искусной интарсией, напоминающей узоры рыбьей чешуи, что стало явным оммажем стилю 80-х.





Несмотря на легкие "игривые" элементы, такие как развевающиеся галстуки или эксцентричные головные уборы, коллекция излучала сдержанную роскошь. Жакмюс продемонстрировал виртуозное мастерство работы с силуэтом и трикотажем, создавая гибкие и обволакивающие формы, которые одновременно и подчеркивали, и переосмысливали естественные линии тела, предлагая свежий взгляд на классическую элегантность.

Dior: диалог с природой и памятью

Дебют Джонатана Андерсона в Dior Haute Couture стал одним из самых интригующих и ожидаемых событий Недели моды. Пространство показа было трансформировано в уникальную иммерсивную инсталляцию: потолок покрывал живой мох, травы и цикламены – цветы, подаренные дизайнеру Джоном Гальяно.



На подиуме появились пышные, воздушные силуэты, созданные из легчайших тканей – шифона и органзы, – где хрупкость материала обретала архитектурную форму. Цветы не просто украшали одежду, а словно органично произрастали из нее, переплетаясь с телами моделей, как метафора бесконечной трансформации. Андерсон продемонстрировал, как мастерство может превратить хрупкое в архитектурную структуру. Сумки, представленные как скульптурные объекты, выполненные из антикварных французских тканей XVIII века и драгоценных камней, подчеркнули диалог между историей, ремеслом и современным искусством.

