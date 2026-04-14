Юбка-баллон 2.0: гид по самым актуальным моделям от российских брендов

Если и есть вещь, которая максимально транслирует нежность, легкость и весеннее настроение, то это однозначно юбка-баллон. Та самая, которая побила все рекорды продаж и покорила сердца фэшн-инфлюенсеров. Хорошие новости: в 2026 году "баллон" не собирается покидать модный олимп.

Мы нашли 4 крутых варианта от российских марок, которые переосмыслили классическую юбку-баллон, сделав ее еще более актуальной.





Помните ту самую нашумевшую шелковую юбку-баллон от Pervert, которая была в каждом втором вишлисте? Сегодня Анастасия Ножина, дизайнер и владелица марки, решила переосмыслить классический "баллон", превратив его в невесомое изделие из хлопка.

Юбка "Анна" – это миди в белом цвете с деликатной цветочной вышивкой. У нее комфортная средняя посадка, которая не сковывает движения, а натуральная ткань позволяет коже дышать даже в жару. Благодаря длине миди юбка легко вписывается в базовый гардероб и становится тем самым готовым решением, когда нужно собраться за пять минут и выглядеть на все сто.





Будем честны: после затяжной зимы хочется поскорее показать результат тренировок в зале и надеть что-то покороче. Бренд Emoutburst услышал это желание и выпустил Bubble Mini Skirt.

Юбка представлена в трех цветах: сером, черном и белом. Самое интересное здесь – стилизация. Ее можно носить как очень женственную вещь, а можно превратиться в "роковую девчонку". В комплекте к юбке идет ремень с шипами, который мгновенно меняет вайб образа с милого на дерзкий.





Если в планах вечерний выход, поход в театр или свидание, где хочется произвести впечатление, – бархатная юбка Rozie самое то. Бархат добавляет фактуры и правильного драматизма, который круто контрастирует с воздушным фасоном. Такая юбка-баллон идеально сочетается с корсетом и вещами в трендовой бельевой эстетике.





Fandaleya переосмыслили классическую форму "баллон" настолько, что она превратилась в круассан. Она максимально воздушная, с интересной фактурой и тонкими завязками-лентами, которые добавляют образу легкой небрежности. Ее можно стилизовать по-разному: с корсетом и меховым аксессуаром или с базовой белой футболкой и кедами. Получается максимально расслабленный и при этом стильный аутфит. Юбка от Fandaleya – отличный вариант для тех, кто уже вовсю готовит гардероб к лету.

В общем, юбка-баллон – это идеальный способ добавить образу весеннего настроения и сделать образ максимально трендовым одновременно. Какой бы вариант вы ни выбрали, готовьтесь к комплиментам: в такой юбке остаться незамеченной просто не получится.