Инвестиция в гардероб: 6 вещей, которые останутся не на один сезон

Оговоримся сразу: универсальных покупок-инвестиций не существует, все зависит от вашего стиля, образа жизни, фигуры и базовых предпочтений. Если вы работаете удаленно, важно иметь хороший домашний гардероб и готовую капсулу "на выход", а если работаете в офисе, набор юбок, рубашек, брюк и пиджаков, где все сочетается со всем. В этом материале мы собрали категории моделей, которые подойдут к любой капсуле и сэкономят бюджет на шоппинг – их не нужно обновлять каждый сезон.

Не выбирайте вещи, которые не подходят вам по размеру или стилю, – такие покупки не окупят себя и останутся пылиться в дальнем углу шкафа.

Сумка

Базовый аксессуар, который может делать образ более стильным и дорогим. Лучше выбирать модель спокойного оттенка без принтов и заметных логотипов, чтобы легко использовать ее для каждого сезона, – черную, бежевую, коричневую, серую.





Обращайте внимание на модели, которые не выйдут из моды через 3 месяца – тоуты, кросс-боди, хобо. Материалы и фурнитура должны быть качественными, иначе сумка потеряет вид очень быстро, и трата будет бессмысленной.

Пальто

Базовая верхняя одежда, которая формирует силуэт и "собирает" образ. Хороший вариант – лаконичные модели без сложного декора – они дольше остаются актуальными, даже если резко вы резко решите сменить стиль.





При выборе модели и кроя ориентируйтесь на рост и фигуру, а в составе ищите натуральные волокна (шерсть, хлопок), чтобы пальто не закаталось и дольше сохраняло форму. Бежевые и молочные оттенки выглядят дороже, но быстрее пачкаются и требуют регулярной химчистки – учтите это при покупке.

Тренч

Универсальный вариант для межсезонья. Его можно носить даже с пижамой, если погода еще не определилась – лето на улице или зима.





Выбирайте классику без ярких деталей, потому что такой вариант легко разнообразить аксессуарами. Обратите внимание, как он сидит в плечах – это важно, чтобы изделие не перегружало силуэт. Самые удачные оттенки – черный, бежевый и хаки – подойдут и к треникам, и к театральному образу.

Рубашка

Ее можно носить как базу или добавлять в многослойные образы. Не обязательно выбирать белый цвет – посмотрите на основные оттенки в вашем шкафу и купите рубашку в рамках этой гаммы.





Откажитесь от деталей, декора и приталенных моделей – свободную рубашку проще стилизовать: заправить в брюки или юбку, носить навыпуск, с ремнем, завязать узлом, задрапировать с помощью броши.

Обратите внимание на ткань: чем материал плотнее, тем дольше вещь будет держать форму, а незначительное количество синтетики в составе не позволит рубашке слишком быстро мяться.

Кашемировый свитер

Или джемпер, или кардиган – выбирайте то, что носите чаще. Хороший кашемир не растягивается, не скатывается и сохраняет внешний вид даже при частой носке. Кроме того, мягкая натуральная ткань лучше сохраняет тепло и не раздражает кожу.





Выбирайте простые силуэты и оттенки, преобладающие в вашем гардеробе, чтобы было легче вписать вещь в повседневность. Стилизовать предлагаем с шелковыми топами в бельевом стиле, джинсами, юбками миди, яркими брошами и бусами – так даже обычный свитер не будет выглядеть скучно.

Джинсы

Выбирайте джинсы по фигуре (как это сделать рассказывали здесь) из плотного, качественного денима.





Модель, которая на вас отлично сидит, подойдет практически для любого случая (возможно, кроме формального вечернего мероприятия). Лучше, если длина будет средней, чтобы джинсы можно было носить с любой обувью – от лодочек на каблуке до спортивных кед.