Бренд IRNBY удалил рекламный ролик после обвинений в плагиате Nike

Бренд спортивной одежды IRNBY, основанный блогером, избранницей рэпера Navai Анастасией Мироновой, попал в скандал после выхода рекламной кампании новой теннисной коллекции. Пользователи соцсетей обвинили марку в практически полном копировании ролика Nike с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, опубликованного еще в январе 2025 года, пишет телеграм-канал StarHit.

Поводом для обсуждений стало видео, в котором модель повторяет визуальную концепцию рекламы Nike: агрессивная подача мяча, разрушительные удары по внедорожнику и динамичная спортивная эстетика. Подписчики быстро обратили внимание на сходство кадров, стилистики и общего настроения роликов.





Критика в адрес IRNBY появилась практически сразу после публикации кампании. Пользователи называли ролик неудачной копией и обвиняли бренд в отсутствии оригинальных идей. Также обсуждался выбор модели вместо профессиональной спортсменки, а также использование ИИ-элементов в видео. В комментариях начали массово появляться сообщения о плагиате, а сам ролик быстро разошелся по телеграм-каналам.

На фоне растущего негатива бренд спустя несколько часов удалил публикацию из соцсетей. Позже аккаунт IRNBY оказался закрыт. При этом пользователи успели сохранить и распространить видео, а в телеграм-канале марки позже появилась альтернативная версия кампании. Однако аудитория заметила, что и в обновленном варианте по-прежнему сохраняются очевидные параллели с рекламой Nike.