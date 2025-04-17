Деми Мур прокомментировала свое поражение на "Оскаре"

Недавно Деми Мур вернулась в "большое кино", блистательно исполнив роль в нашумевшем фильме "Субстанция". Несмотря на то, что статуэтка "Оскар" за "Лучшую женскую роль" досталась актрисе Майки Мэдисон за фильм "Анора", Мур не расстроилась.

В интервью Деми призналась, что еще до объявления победителя почувствовала: награда уйдет в руки Мэдисон.

"Я наклонилась к своему менеджеру и прошептала: “Кажется, это будет Майки”", – поделилась воспоминаниями с премии актриса.

Она добавила, что не почувствовала в этот момент разочарования или опустошения – только внутреннее спокойствие и принятие. "Я просто доверяю тому, как все происходит", – сказала Мур.

И действительно, победа Майки не стала неожиданностью: "Анора" к моменту этой номинации уже собрала статуэтки за лучший монтаж, оригинальный сценарий и режиссуру, а позже стала и лучшим фильмом года.

Деми Мур, впрочем, не осталась без признания – ее роль в "Субстанции" принесла ей награды на "Золотом глобусе", Critics’ Choice и SAG Awards. А ее модный образ на церемонии "Оскар" – платье в драматичном винном оттенке с акцентом на плечи – уже попал в подборки самых стильных выходов вечера.

В соцсетях актриса поблагодарила команду фильма, коллег и лично поздравила Майки Мэдисон. Она отметила, что актриса была великолепна.

Ранее Майки Мэдисон выразила любовь к Деми Мур, которую обошла на "Оскаре".