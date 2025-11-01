Хайди Клум появилась на вечеринке в образе Медузы Горгоны

В Нью-Йорке прошла ежегодная хэллоуинская вечеринка Heidiween, которую уже несколько лет организует супермодель Хайди Клум. В этот раз звезда выбрала для выхода костюм Медузы Горгоны, создав масштабный образ с элементами пластического грима и механическими деталями.

Автором работы стал визажист и мастер спецэффектов Майк Марино, сотрудничавший с киносериалом "Пингвин". Подготовка наряда началась задолго до самого праздника, а идея вдохновлена фильмом "Битва титанов" начала 1980-х годов.

Костюм включал длинный хвост длиной около двух с половиной метров и подвижные змеи, закрепленные в прическе. В Сети Клум с иронией заметила, что смотреть на Медузу лучше недолго – чтобы не окаменеть.



Супруга модели, музыканта Тома Каулитца, можно было увидеть в роли Персея – мифологического персонажа, победившего Медузу. На вечеринке также присутствовали Лени Клум, Мэй Маск, Билл Каулитц и Дэмиан Херли.



Лени Клум выбрала наряд по мотивам книги Дэвида Шэннона "Тяжелый случай полосатых". Мэй Маск появилась в образе Круэллы, Билл Каулитц – в стилизации под Сейлор Мун, а сын Элизабет Херли – в костюме Стича.

Клум из года в год готовит эксклюзивные наряды для Дня всех Святых. В предыдущие сезоны она появлялась в нарядах инопланетянина, павлина и дождевого червя.