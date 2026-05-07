Бренд Yudashkin: новая глава большого наследия

Путь первого российского модного дома, получившего мировое признание, начался в 1989 году. С тех пор марка успела стать символом отечественного кутюра и войти в Парижский Синдикат высокой моды. Однако сегодня бренд стоит на пороге масштабной трансформации: на смену театрализованной роскоши приходит функциональность, а управление переходит к дочери основателя – Галине Юдашкиной. Она взяла на себя амбициозную задачу – превратить кутюрное наследие отца в современный и энергичный концерн. Так появилась новая линия Yudashkin, призванная стать частью повседневной жизни современной женщины.

Философия Yudashkin

Главное изменение – это смещение фокуса на сегмент прет-а-порте. Новый бренд ориентирован на аудиторию, которая ценит качество, но нуждается в одежде для реального ритма города. Как отмечает Галина, это вещи для женщин ее поколения, которые за один день успевают сменить несколько ролей: от деловых встреч до прогулок с детьми и вечерних выходов.

Вместе с арт-директором Таней Миска Молока бренд провел своего рода ревизию архивов. Дизайнеры решили убрать все лишнее, оставив только безупречную основу. Это привело к тому, что силуэты стали чище, а конструкции – легче. При этом ценовая политика стала более демократичной: например, стоимость пальто теперь варьируется в пределах 60 тысяч рублей, что делает премиальное качество доступнее.





Кутюрный подход в деталях

Несмотря на курс на повседневность, бренд не отказывается от своих корней. В основе коллекций по-прежнему лежат принципы, свойственные модному дому. Ставка сделана на натуральные ткани, где особое внимание уделяется изнанке. Подкладки из шелка и хлопка – это проявление заботы о комфорте владельца, ведь тактильные ощущения не менее важны, чем визуальный эффект.

Сложные модели до сих пор собираются одним мастером от начала до конца. Это позволяет сохранить целостность изделия и то самое ощущение, которое теряется при массовом производстве. Также в коллекциях сохранились знаковые корсетные основы. Однако теперь они адаптированы под современные реалии: их ручная сборка и сложная посадка сочетаются с лаконичным внешним видом.

Свадебная коллекция haute couture

Новоиспеченный бренд Yudashkin не ограничивается коллекцией ready-to-wear. Важную роль занимает свадебная линия, исследующая силу фактуры материала. Дизайнеры (в частности, Анна Налич) обратились к необычным материалам: например, шелковому шифону с пайетками, которые напоминают по текстуре фарфор.

Интересным решением стало использование кейпов как независимых элементов. За счет объема или длины кейпа можно полностью изменить характер платья, превращая торжественный образ для церемонии в более легкий и непринужденный для празднования. Такой подход отражает общую идею перезапуска: мода должна быть пластичной и подстраиваться под обстоятельства.





На наших глазах создается редкий для российского рынка пример преемственности, где опыт прошлого становится прочным фундаментом для живого и актуального будущего. Галина Юдашкина находит баланс между уважением к прошлому и требованиями настоящего, наполняя знакомые коды новой энергией. Сегодня это история как о сохранении имени, так и о создании интеллектуального гардероба, где за внешней простотой скрываются десятилетия опыта и уважение к портновскому искусству.