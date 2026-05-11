Нет явного фаворита: кто поборется за главный приз Каннского кинофестиваля 2026

12 мая 2026 года на Лазурном берегу Франции стартует 79-й Каннский кинофестиваль. Основные события, показы и рабочие встречи вплоть до 23 мая будут разворачиваться вокруг легендарного Дворца фестивалей (Palais des Festivals), а дополнительные площадки, такие как Macé Beach и Carlton Hotel, примут пляжные показы и программы иммерсивного кино.

Главная интрига этого года – необычно открытая гонка за "Золотую пальмовую ветвь". Крупные студии отсутствуют и явного фаворита нет, а значит, борьба непредсказуемая.

Кто в фаворитах?

В основной программе – 22 фильма, и эксперты выделяют четыре особенно сильных участника на старте:





"Внезапно" Рюсукэ Хамагути – японский режиссер привозит картину о старости и достоинстве с радикальным хронометражем.

"Фьорд" Кристиана Мунджу – румынский мастер представляет моральную дилемму в северных декорациях, работая в своей безошибочной фестивальной грамматике.

"Отечество" Павла Павликовского – польско-немецко-итальянский проект с высокой исторической плотностью и лаконичной формой.

"Барашек в ящике" Хирокадзу Корээды – соединение семейной драмы и ИИ-мотива.

Во втором эшелоне – "Горькое Рождество" Педро Альмодовара и "Параллельные истории" Асгара Фархади. Высокорискованными, но потенциально прорывными фильмами называют "Минотавр" Андрея Звягинцева (Франция, Латвия, Германия) и жанрово-радикальную картину "Надежда" На Хон-чжина (Южная Корея). Они также могут получить "Золотую пальмовую

Жюри: корейский акцент и сильные имена

Главное жюри основного конкурса впервые в истории фестиваля возглавил корейский режиссер Пак Чхан-вук ("Олдбой", "Решение уйти"). Вместе с ним призы будут распределять: Деми Мур, Рут Негга, Лаура Вандель, Хлои Чжао, Диего Сеспедес, Исаак Де Банколе, Пол Лаверти и Стеллан Скарсгард.





Составы других жюри также объявлены:

Un Certain Regard ("Особый взгляд") возглавит актриса Лейла Бехти.

Short Films (конкурс короткометражных фильмов) и La Cinef (конкурс студенческих фильмов) – Карла Симон.

Caméra d'Or ("Золотая камера" за дебютный полнометражный фильм) – Мония Шокри.

Звезды и почетные гости

Церемонии открытия и закрытия проведет актриса Эй Айдара. Фестиваль уже подтвердил вручение почетных "Золотых пальмовых ветвей" сразу двум легендам: Питеру Джексону и Барбре Стрейзанд.

Серия публичных встреч "Rendez-vous with..." включит Кейт Бланшетт и Тильду Суинтон.

Среди ожидаемых, но пока не подтвержденных официально гостей – голливудские команды фильмов. На красной дорожке ждут Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера ("Бумажный тигр"), Рами Малека ("Человек, которого я люблю"), Изабель Юппер и Виржини Эфиру ("Параллельные истории"), а также Алисию Викандер и Майкла Фассбендера ("Надежда"). В анонсах также фигурируют Джиллиан Андерсон и Кара Делевинь.





Ключевые тренды 2026 года

Организаторы сделали ставку на несколько сквозных тем:

Память и история . Официальный постер фестиваля основан на кадре из фильма "Тельма и Луиза" – это жест в сторону женской экранной мифологии. Cannes Classics выделит память Дина Тавулариса, а пляжные показы включат фильмы "Вся президентская рать" и "Топ Ган" к 40-летию.

. Официальный постер фестиваля основан на кадре из фильма "Тельма и Луиза" – это жест в сторону женской экранной мифологии. Cannes Classics выделит память Дина Тавулариса, а пляжные показы включат фильмы "Вся президентская рать" и "Топ Ган" к 40-летию. Азиатский акцент . Япония – страна чести Marché du Film, в официальной программе пять японских фильмов, а президент жюри – кореец.

. Япония – страна чести Marché du Film, в официальной программе пять японских фильмов, а президент жюри – кореец. Технологии . Immersive Competition обещает коллективные опыты до 200 участников. Впервые пройдут саммит "Искусственный интеллект для талантов" (15–16 мая) и саммит по экономике созидания (17 мая).

. Immersive Competition обещает коллективные опыты до 200 участников. Впервые пройдут саммит "Искусственный интеллект для талантов" (15–16 мая) и саммит по экономике созидания (17 мая). Жанровое кино. Вне конкурса и в программах заявлены монстр-хоррор, психологический хоррор ("Викторианский психопат"), нуар ("Бриллиант") и историческая пляжная премьера "Капризы ребенка-короля".

Каннский кинофестиваль 2026 обещает быть более интеллектуальным и показательным для понимания того, куда движется мировое фестивальное кино.