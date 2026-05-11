Джонатан Андерсон представил тизер круизной коллекции Dior 2027

Джонатан Андерсон продолжает выстраивать собственную визуальную эстетику для Dior и уже начал подогревать интерес к первой круизной коллекции 2027. Новый креативный директор модного дома анонсировал предстоящее шоу в соцсетях.

Сначала он опубликовал серию кадров с сумками с газетным принтом и лаконичной фразой на французском: "Он осмеливается дарить нам мечты".





Позже дизайнер дополнил анонс коротким видеороликом и серией фотографий, снятых сестрами Таней и Женей Постернак. Визуальный язык тизера оказался предельно кинематографичным и сразу вызвал ассоциации с эстетикой старого Голливуда и фильмами Альфреда Хичкока.

Показ круизной коллекции Dior 2027 пройдет 13 мая в Лос-Анджелесе на территории LACMA – Музея искусств округа Лос-Анджелес. Шоу состоится на фоне нового корпуса David Geffen Galleries, спроектированного швейцарским архитектором Петером Цумтором. Для Dior выбор площадки выглядит стратегическим, ведь бренд все активнее усиливает присутствие на американском рынке после открытия обновленного бутика на Rodeo Drive.

Интерес к дебютной круизной коллекции Андерсона для Dior особенно высок из-за его недавних работ для бренда. Дизайнер уже успел показать, что намерен переосмыслять наследие модного дома через интеллектуальный минимализм, архивные цитаты и культурные отсылки. Ранее он экспериментировал с культовым жакетом Bar и активно работал с историческими кодами Dior, соединяя их с современным кроем и фактурами.

Также внимание привлекла информация о сотрудничестве с легендарным шляпником Филипом Трейси. Именно он создал для будущего шоу Dior необычные головные уборы в форме букв, которые, вероятно, станут одной из самых обсуждаемых деталей показа.