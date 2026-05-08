Новым креативным директором дома моды Вячеслава Зайцева стал Николай Красников

После смерти Вячеслава Зайцева дом моды, основанный российским кутюрье, продолжает перестройку. Новым креативным директором бренда стал Николай Красников – ученик самого Зайцева, долгое время работавший внутри модного дома и знакомый с его эстетикой изнутри. О назначении сообщила генеральный директор компании Екатерина Ромашкина телеграм-каналу MUR.





Под руководством Красникова уже подготовлена новая коллекция, в которую вошло более 40 образов. Первый показ обещают провести в ближайшее время. В доме моды подчеркивают, что ключевая задача нового творческого руководителя – сохранить узнаваемый стиль Вячеслава Зайцева, но адаптировать его к современному прочтению. В коллекции использованы материалы и декоративные элементы, с которыми традиционно ассоциировался бренд: дамасская парча, натуральный шелк, елецкое и вологодское кружево, ручная вышивка бисером и жемчугом, ростовская финифть и перья экзотических птиц.





После смерти Вячеслава Зайцева в апреле 2023 года управление бизнесом перешло к его сыну Егору Зайцеву, который еще при жизни отца занимался операционной деятельностью компании. Однако летом 2024 года Егор Зайцев скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.

Сейчас развитием бренда занимается вдова Егора – Екатерина Ромашкина. По ее словам, семья решила сохранить Дом моды как единый бизнес, не разделяя активы между наследниками. В управлении также участвуют дочери Егора Зайцева, включая дизайнера Марусю Зайцеву.

За последние два года вокруг бренда неоднократно возникали разговоры о финансовых сложностях и упадке. В 2025 году была ликвидирована "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева", существовавшая как площадка для молодых дизайнеров. Тем не менее нынешнее руководство пытается перезапустить работу дома моды: бренд продолжает участвовать в Московской неделе моды, проводить показы и коммерческие мероприятия, а часть помещений исторического здания в центре Москвы сдается в аренду.