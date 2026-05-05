Хочется перемен: 8 трендовых окрашиваний весны 2026

В прошлом сезоне в топе были контрастные тона – холодный блонд, яркий рыжий, выраженные переходы. Сейчас мода вернулась к более спокойным и дорогим оттенкам без резких границ. В топе – натуральность. Даже если тон очень яркий, важно, чтобы он органично смотрелся с внешностью и общим стилем, не создавая ощущение слишком яркого акцента. Еще один важный нюанс – качество прядей и окрашивания: глянцевый блеск, ровный тон и мягкие блики. Окрашивание все чаще выглядит как доработка природного оттенка – с учетом подтона кожи и структуры волос.

Cливочный блонд





Теплый блонд без желтизны и без холодного серого подтона – оттенок мягкий, с кремовым переливом и плавными переходами между прядями. Такое окрашивание поддерживать намного легче, чем классический блонд: оно реже рыжит, желтеет. Достаточно делать регулярный уход с легким тонированием.

Глянцевый эспрессо





Как чашка утреннего кофе – глубокий темный цвет с выраженным блеском. Не плотный черный, а насыщенный оттенок с глубиной и мягкими переходами внутри цвета. Главный акцент – в отражении света: матовый темный выглядит плоско, а глянцевый дает эффект более плотных и ухоженных волос.

Молочный брюнет





Как вкусная шоколадка на десерт – светло-коричневый оттенок с теплым подтоном, который выглядит мягче классического темного. Цвет не выглядит слишком насыщенным и плотным – наоборот, он слегка разбавленный. Часто такого эффекта добиваются с помощью едва заметных бликов, чтобы добавить глубину без явного контраста. Хороший вариант, если хочется освежить цвет без радикального перехода.

Карамельный блонд





Теплые золотистые и бежевые переходы между блондом и брюнетом. Цвет не контрастный, а как будто растушеванный: темная база и более светлые пряди, как будто вы только что вернулись из отпуска и волосы слегка выгорели на солнце. Такой подход дает объем без четких линий и позволяет реже обновлять окрашивание, потому что отросшие корни не так заметны.

Клубничный беж





Смесь теплого блонда с легким розово-персиковым оттенком. Цвет получается не слишком ярким – цветные блики будут заметны только при дневном свете. Весь образ становится более свежим, а оттенок кожи – теплым (учтите свой цветотип перед тем, как делать такое окрашивание). Тон будет вымываться достаточно быстро – его нужно регулярно поддерживать.

Выгоревший рыжий





Цвет выглядит так, как будто немного выгорел на солнце: теплый, но не насыщенный. Оттенок достаточно универсальный – он не создает резкий контраст с кожей и не требует идеального макияжа. Часто его дополняют мягкими переходами, чтобы цвет не был слишком плотным и плоским.

Цвет корицы





Как у той самой приправы, которую добавляют в кофе по четвергам (денежная примета). Иногда с медным подтоном, чтобы дополнительно подчеркнуть текстуру волос. Образ получается очень акцентным даже без сложных укладок – особенно хорошо такой тон выглядит на кудрявых волосах.

Цвет под тон кожи





Важный тренд этого сезона – не ориентироваться на тренды. Оттенок окрашивания подбирают под тип внешности: учитывают подтон кожи, цвет глаз и естественную базу волос. За счет этого даже сложные окрашивания выглядят гармонично и не выбиваются из общего образа. Получается эффект как у нюдового макияжа – как натуральное, но только лучше.