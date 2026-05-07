"Вот это драма!" Кристоффера Боргли: отношения главных героев фильма их же глазами

Фильм Кристофера Борги "Вот это драма!" (18+) рассказывает про кризис отношений молодоженов, историка искусства Чарли и литературного редактора Эммы, возникший после вскрывшейся правды о прошлом девушки.

Редактор раздела "Искусство" Юлия Крышевич посмотрела фильм и, вместо написания привычной рецензии, предположила, как бы Эмма и Чарли сами рассказали историю их встречи.

Осторожно: текст содержит спойлеры.

Чарли (играет Роберт Паттинсон):

– Я увидел ее сидящей за стеклом кофейни. Увлеченно читающую, с милой улыбкой на лице и романтичными локонами… Я не придумал ничего лучше, как подойти к ней и "поделиться" впечатлением о книге (каюсь, я не знал даже ее сюжета). Эмма не расслышала меня с первого раза: со стороны это выглядело как намеренный игнор, лишь спустя несколько минут прояснилось: она плохо слышит левым ухом… Эта изящная уязвимость сделала Эмму еще более привлекательной в моих глазах.





Общение закрутилось быстро: моя новая подруга оказалась открытой, прямолинейной девушкой – она точно не медлила с нашим сближением. Я сразу отметил ее странную манеру смеяться, неожиданное и порой резкое чувство юмора, привычку всегда говорить то, что на уме. И в то же время именно с ней я почувствовал себя собой – возможно, впервые в контакте с другим человеком. Мы готовились к свадьбе, разучивали танец, выбирали цветы и музыку для церемонии, но один вечер все изменил: вечер, когда мои друзья, Майк и Рейчел, предложили сыграть в игру – рассказать каждому о худшем поступке в жизни…

Когда я услышал историю Эммы, я не мог ей поверить: мы точно перебрали с откровенностью в тот вечер, и к тому же провели дегустацию целой винной карты для предстоящего торжества. Однако утром трезвость пришла ко мне вместе с ощущением ужаса: почему, имея такой эпизод в багаже прошлого, она ничего мне не рассказывала? Разве о подобном не сообщают в комплексе признаний о предыдущих браках, детях, об имеющихся долгах, половых инфекциях и источниках пассивного дохода? Скрывать эту информацию от своего молодого человека было с ее стороны как минимум нечестно.





Волей-неволей я начал сомневаться в ментальном здоровье Эммы. С одной стороны, я очень хотел нащупать причину ее поступка, тщательно проанализировав детство Эммы, как это делали Фрейд и Лакан, – для человека, защитившего диссертацию по истории искусства, эта задача увлекательна и не так уж сложна. С другой, мне стало дико страшно за красивый проект нашего совместного будущего, который на глазах превращался в мазню, словно непросохшая акварель. Больше всего я боялся обнаружить, что ошибся в выборе человека, слишком быстро полюбил "не ту"… Эмма часто говорит о том, что никогда не поздно начать сначала… Сколько я ни пытался, я так и не смог "переиграть" наше знакомство и узнавание друг друга – не думаю, что это возможно.

Эмма (играет Зендея):

– Он пытался подкатить ко мне в моей любимой кафешке. Вышло неловко с его стороны, но откуда ему было знать, что я на одно ухо не слышу! Первое, второе, третье свидание… Чарли явно хотел впечатлить меня, и ему это почти удалось! Почти, так как с "Разрушением" он все же промахнулся: заявил, что читал, а на самом деле даже не нашел времени просмотреть отзывы о книге…





Чарли славный: в меру занудный и мнительный, но при этом очень интеллигентный, любознательный, к тому же хорош собой. Мне не терпелось запрыгнуть в отношения с ним – я никогда не была влюблена раньше. Вместе с Чарли в мою жизнь пришли его друзья, Майк и Рейчел, долгие прогулки и задушевные беседы перед сном и ощущение какого-то радостного будущего. Казалось, счастье, наконец, повстречалось мне.

Признание, которое мне пришлось сделать в тот вечер, у меня будто сорвали с языка – до сих пор не понимаю, зачем я вдруг начала говорить об этом. Я просто не могла промолчать. Как странно горели глаза Рейчел после моего рассказа, как отводил свой взгляд Майкл… Недоверие, ярость, ненависть – все это было там. Чарли поначалу заверял меня в том, что все нормально, но я же чувствовала охлаждение и напряженную подозрительность, которые начали скользить в его внезапно продуманных вопросах ко мне. Я очень хотела себя оправдать и объяснить ситуацию так, чтобы он понял все и даже больше…





В какой-то момент я устала: защищаться, просить прощения, пытаться переубедить не настроенных слушать людей. Его друзья от меня сразу отвернулись. День свадьбы приближался, но иллюзию благополучия в паре становилось поддерживать все сложней: невозможно всегда чувствовать себя виноватой. Я с детства люблю театр и верю в то, что неудачный эпизод возможно переиграть не только на сцене – моя жизнь тому прямое доказательство! Чарли считает иначе, мол, у истории нет сослагательного наклонения. Сложно сказать, кто из нас двоих сейчас мучается сильней.