Всемирный день гигиены рук: 7 очищающих средств, которые не сушат кожу

Всемирный день гигиены рук придумали не для галочки, а чтобы напомнить: чистота рук спасает жизни. Достаточно посмотреть на статистику инфекций, которые передаются через грязные руки: цифры внушительные, но оставим их врачам. Нам важнее другое: чем мыть руки, чтобы они при этом не превращались в наждачную бумагу.

В честь 5 мая мы выбрали несколько средств для мытья рук, которые справляются с грязью, но не разрушают гидролипидный барьер. Потому что забота о чистоте не должна идти в ущерб мягкости кожи.





Апельсиновое мыло от Grown Alchemist

Это нежное гель-мыло, которое бережно очищает кожу, не нарушая ее защитный барьер. Масла сладкого апельсина и миндаля питают и увлажняют, так что руки не пересыхают даже после частого мытья. Кокосовые триглицериды вместе с экстрактом семян фенхеля мягко, но эффективно удаляют загрязнения. Антиоксиданты в составе мыла делают кожу более свежей и сияющей, а масло сладкого миндаля и календула успокаивают, смягчают и дарят ощущение гладкости.





Жидкое мыло для рук "Апельсин, кедр и шалфей", Grown Alchemist

3150 ₽

Мыло подходит для ежедневного использования: не сушит, не стягивает, пахнет апельсином и шалфеем. Хороший выбор для тех, кто привык к гигиене не в ущерб комфорту.

Антиоксидантное мыло для рук от d'Alba

Жидкое мыло d'Alba с бодрящим цитрусовым ароматом превращает мытье рук из скучной обязанности в SPA-ритуал. Аромат разработан итальянским парфюмером специально для этого средства.





Жидкое мыло для рук Scented Mood Hand Wash, d'Alba

1959 ₽

В составе – экстракт итальянского белого трюфеля, мощный антиоксидант, который защищает кожу от стресса и преждевременного старения. Глицерин отвечает за увлажнение, а экстракты коры мыльного дерева, куркумы, водорослей корралина и листьев базилика работают как антиоксидантная и успокаивающая поддержка. Мыло не нарушает pH-баланс, не оставляет липкости и подходит для частого использования.

Масло для мытья рук от Geltek

Необычный формат очищающего средства для рук – масло – подходит даже для самой сухой и чувствительной кожи. В отличие от обычного мыла, масло для мытья не обезвоживает кожу, потому что у него более мягкая очищающая основа. Глицерин и сорбитол увлажняют, ниацинамид укрепляет кожу, а витамин Е защищает от вредных факторов. Кроме того, масло для мытья содержит фруктоолигосахариды, которые заботятся о микробиоме кожи.





Масло для мытья рук Light, Geltek

829 ₽

Кстати, масло почти не пенится, но это не страшно: оно работает по-другому. Просто намыльте, помассируйте и смойте. Кожа будет чистой, но без стянутости. Идеально, если вы моете руки по сто раз на дню!

Вербеновое мыло от Русской Косметики

Жидкое мыло с насыщенным составом не сушит и не раздражает даже чувствительную кожу. Все благодаря формуле с маслом миндаля, жожоба, экстрактами вербены, груши, шалфея и д-пантенолом. После мытья нет желания срочно мазать руки кремом (хотя это все равно не лишнее после любой очищающей процедуры!).





Жидкое мыло для рук с экстрактом вербены, Русская Косметика,

430 ₽

Отдельно стоит отметить приятный аромат этого мыла – легкий и ненавязчивый, а также стильный дизайн, который впишется в любой интерьер.

Витаминное мыло от Second Shower

Твердое натуральное мыло с витамином С от молодого премиального бренда из Южной Кореи сделано по технологии с 1000-часовой выдержкой. Его твердая текстура мягко пенится при контакте с водой, не сушит и не раздражает даже при частом использовании. Состав по насыщенности может сравниться с полноценным уходом. Формула на 65% состоит из натуральных масел: облепихового, абрикосовых косточек, касторового, кокосового, пальмового, виноградных косточек, камелии и рисовых отрубей. Они увлажняют, питают и помогают коже восстанавливаться. Витамин С и ниацинамид осветляют и выравнивают тон. Витамин Е отвечает за антиоксидантную защиту. Пантенол успокаивает, биотин питает и укрепляет кожу.





Твердое мыло для тела Pure C Body Bar, Second Shower

1 755 ₽



Аминокислотное мыло от Laureco

Еще одно мыло для любителей компактного твердого формата, которое подойдет даже обладателям сухой и капризной кожи. Средство увлажняет, успокаивает и заживляет мелкие трещинки, не оставляя после себя ощущения стянутости.





Туалетное мыло твердое "Аминокислоты", Laureco

251 ₽

Омега-6 из оливы и льна восстанавливает защитный барьер, смягчает и разглаживает кожу. В комплекте идет удобная сеточка: мыло в ней не раскисает, получается пышная пена, а сам кусок сохраняется до двух месяцев. Свежий аромат алоэ без химических ноток понравится любителям натуральных отдушек: он оставляет после себя лишь запах свежести и чистоты, а не парфюма.

Пенка для рук от Synergetic

Эта пенка настолько деликатная, что подходит для малышей и взрослых. Она мягко очищает, не сушит даже чувствительную кожу. Экстракт миндаля в ее формуле увлажняет и смягчает, бисаболол успокаивает, а софоролипид (компонент природного происхождения) аккуратно удаляет загрязнения, не нарушая микробиом.





Мыло-пенка для рук и тела Миндальное мороженое, Synergetic

456 ₽

Средство нежно пахнет миндальным мороженым: аромат ощущается только во время мытья, на коже не остается.