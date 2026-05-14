eBay назвал главные люксовые бренды и товары ресейла в 2026 году

eBay представил новый отчет Watchlist, посвященный главным тенденциям на рынке модного ресейла весной и летом 2026 года. Согласно данным платформы, в период с января по март среди самых покупаемых люксовых брендов оказались Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Chanel и Prada. В число лидеров также вошел Dior, интерес к которому усилился на фоне назначения Джонатана Андерсона креативным директором дома.

Отчет показывает, что рынок перепродажи люкса становится все более чувствительным к модной повестке. Кадровые перестановки в крупных домах, появление архивных вещей на красных дорожках, сериалы, музыкальные премии и интерес инфлюенсеров быстро отражаются на поисковых запросах, числе объявлений и средней цене товаров на вторичном рынке.

Среди брендов, у которых сильнее всего выросло число объявлений, eBay выделил Brioni и Rhude. У Brioni показатель увеличился в 59 раз, у Rhude – в 43 раза. По росту средней цены перепродажи заметнее всего выделились Rodarte и Raf Simons: первый бренд прибавил 721%, второй – 384%.

Отдельное внимание в отчете уделено сумкам и часам. В категории аксессуаров заметный скачок показала сумка Gucci Padlock: ее средняя цена перепродажи выросла на 530%. Среди часов одним из главных лидеров стал Patek Philippe Nautilus, прибавивший 154%. Также в числе заметных моделей оказался Cartier Demoiselle с ростом на 80%.





Рост Dior на вторичном рынке аналитики связывают с обновлением творческой стратегии дома. Джонатан Андерсон, ранее много лет развивавший Loewe, получил контроль над женскими, мужскими и кутюрными коллекциями Dior. Его назначение стало одним из самых обсуждаемых событий в индустрии и усилило интерес даже к уже выпущенным вещам.





Данные eBay подтверждают более широкий сдвиг в индустрии: ресейл перестал восприниматься только как способ купить люкс дешевле. Для покупателей он становится способом найти редкую вещь, попасть в актуальную модную волну или приобрести предмет с потенциально растущей ценностью. Для брендов вторичный рынок – это дополнительный индикатор реального спроса и культурного влияния.