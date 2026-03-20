Культовое пальто Prada Каролин Бессетт-Кеннеди продали на аукционе за рекордные $192 000

Спустя почти три десятилетия после культового выхода в Нью-Йорке пальто Prada Каролин Бессетт-Кеннеди продали на аукционе за $192 000. Это абсолютный рекорд для вещей, связанных с ее гардеробом.

Речь идет о том самом образе 1998 года: карамельное пальто и джинсы, который до сих пор копируют стилисты и сохраняют на мудбордах. Снимок тогда сделал папарацци у ее дома в Трайбеке – и он мгновенно стал частью модной истории.

Продажа прошла через The Fashion Auctioneer и в целом принесла $408 750 – покупателя нашли все лоты без исключения. На рынок попали всего семь подтвержденных вещей из гардероба Бессетт-Кеннеди, что только усилило интерес коллекционеров.



Часть этих предметов ранее принадлежала Роуз-Мари Теренцио – близкой подруге Каролин и помощнице Джона Кеннеди-младшего. Она описывала ее как человека, который умел не просто одевать, а менять самоощущение.



Именно Теренцио передала часть вещей на продажу, объяснив это желанием дать им "новую жизнь" и сохранить память о подруге. Часть вырученных средств направили в благотворительный фонд Hearts of Gold, поддерживающий матерей в трудной жизненной ситуации.

Напомним, Каролин Бессетт-Кеннеди – американский модный публицист, супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, сына президента Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди.