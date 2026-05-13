Сексуальность без наготы: новый код Calvin Klein глазами Вероники Леони

Прошел год с тех пор, как Вероника Леони взяла на себя руководство Calvin Klein, и ее стиль все больше становится голосом современной женщины. Пока другие бренды соревнуются в сложности конструкций, шокируя публику, Леони делает ставку на то, за что мы всегда любили эту марку: на вещи, которые легко носить и в которых хочется просто жить. Весенняя коллекция 2026 года – это очень уверенный разговор о том, как на самом деле хочет выглядеть женщина, когда у нее есть свобода для самовыражения.

Красота в привычных вещах

Вместо того чтобы искать вдохновение в чем-то далеком, Вероника Леони обратилась к ритму Нью-Йорка. Ее новая коллекция – это попытка "подсветить" обыденность. На подиуме в Brant Foundation мы увидели то, что дизайнер называет прагматичным подходом: лаконичные монохромные платья, дополненные легкими платками, и нестандартное прочтение домашней одежды. Объемные халаты и пижамные сеты, являющиеся ключевым ДНК-кодом бренда, здесь выглядят как новый стандарт городского комфорта.

Интересно, как Леони обходится с наследием бренда. Знаменитая резинка с логотипом никуда не делась, но теперь она появляется в неожиданных местах – от леггинсов до оправ солнцезащитных очков. Это легкий, ироничный жест, который освежает классические коды.





Сексуальность как внутреннее ощущение

Для Леони сексуальность – это про то, как человек ощущает себя. "Это очень интимно и зависит от внутренней уверенности, а не от количества оголенных участков тела", – говорит она. В коллекции много чистоты и строгих линий, но за этой сдержанностью чувствуется настоящая свобода.

Для рекламной кампании весенней коллекции 2026 бренд пригласил Юргена Теллера, который известен своими работами с Bottega Veneta, Proenza Schouler и Marc Jacobs, а его стиль – противоположность постановочному глянцу. Снимки имитируют движение по подиуму: они живые, слегка спонтанные и честные. Теллер мастерски передает ту самую "гедонистическую элегантность", которая стала смыслом нового Calvin Klein.





Юргену удалось поймать тонкую грань между желанием женщины сохранить что-то личное и ее готовностью заявить о себе миру. Минималистичные сарафаны и точеный крой на его снимках выглядят максимально естественно.

По задумке Вероники Леони, чтобы быть заметным, не обязательно кричать. Иногда достаточно просто идеального кроя и умения ценить момент.