Мода-антидепрессант: как Diesel, Loewe и Miu Miu пытаются спасти нас от глобальной депрессии

Когда утренний скроллинг новостей напоминает чтение триллера, единственное, чего по-настоящему хочется – это завернуться в кокон или, наоборот, выкрутить яркость этого мира на максимум. Дизайнеры, кажется, чувствуют это тоже, поэтому в новых коллекциях все меньше строгих правил и все больше того, что психологи называют "терапевтическим эффектом".

Рассказываем, как главные бренды планеты превращают подиумы в пространство, где можно выдохнуть.

Diesel: хаос как свобода

Гленн Мартенс, креативный директор Diesel, решил, что если мир вокруг сходит с ума, то нужно возглавить это безумие. Для показа в Милане дизайнер собрал более 50 тысяч артефактов из истории бренда: от огромных надувных фигур и старых игрушек до личных вещей сотрудников.

Декорации из километров ткани, расписанной тысячами уличных художников, подчеркивают идею "настоящей демократии". Мартенс легализует несовершенство и грубые текстуры. В мире Diesel хаос не пугает – он дает заряд адреналина и позволяет выйти за рамки социальных ограничений.





Loewe: визуальный дофамин

Для Loewe главным лекарством стали цвет и форма. Коллекция построена на чистых, глубоких оттенках: кожаные мини-платья королевского синего цвета и тренчкоты мятно-зеленого. Здесь нет места сложным концептам, только чистая эстетика и радость от того, как одежда взаимодействует с телом. Это визуальный антидепрессант, который помогает переключить внимание с внешнего шума на красоту момента.





Miu Miu: искусство быть собой в огромном мире

Показ Miu Miu ss26, проходящий среди мха и аромата сырой земли, напоминает о важности "заземления". Здесь одежда рассматривается как метод самосохранения. Плотные фактуры и многослойность создают ощущение кокона, защищающего наше "маленькое тело" и разум от проблем внешнего мира.

Сочетание строгих костюмов в стиле 90-х с легкими платьями, украшенными кристаллами, создает образ человека, который осознает свою хрупкость, но сохраняет уверенность.

Идея Миуччи Прады проста: человек мал перед лицом огромного мира, но этого "мало" вполне достаточно.



Сегодня дизайнеры не игнорируют реальность, а предлагают нам инструменты, чтобы с ней справиться. Будь то яркий цвет Loewe, ироничный хаос Diesel или уютная фактура Miu Miu – все это помогает найти точку опоры. Похоже, лучший антидепрессант этого сезона – это то, что мы выбираем надеть утром, чтобы почувствовать себя немного счастливее.

