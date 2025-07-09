Джонатан Андерсон: кто это и почему он стал самым обсуждаемым дизайнером года?

Показ Dior на прошедшей Неделе моды побил рекорд по просмотрам: 1 миллиард человек наблюдал за дебютом Джонатана Андерсона в роли креативного директора модного дома. Специально для этого мероприятия в парижский памятник культуры Hotel des Invalides приехали Рианна, ASAP Rocky и Роберт Паттинсон, и это лишь часть звездных гостей. Как так получилось, что североирландский дизайнер из небольшого города стал креативным директором легендарного модного дома и частью многомиллиардной компании LVMH?

Джонатан Андерсон родился в городе Марафелт, Северной Ирландии. На его дизайнерское видение сильно повлияло детство, проведенное на Ибице, с ее красочной природой и духом беспечной свободы. К 25 годам Джонатан основал свой собственный лейбл одежды JW Anderson, а несколькими годами позже стал креативным директором люксовой марки Loewe. В 2025 году общественность разразилась новостью о смене руководителя культового бренда Christian Dior – на пост директора встал уже всеми известный Джонатан Андерсон.

Стиль Джонатана известен своим экспериментаторским подходом к формам и материалам. Его визитная карточка – это дисбалансированные пропорции, стирающие границы между мужской и женской одеждой.





Джонатан – создатель такого явления, как "вещи-мемы". С его легкой руки клатч в форме голубя стал желанной сумкой всех модниц планеты, в числе которых оказалась даже сама Сара-Джессика Паркер. В 2023 году Андерсон презентовал "8-битную" коллекцию, где каждый элемент напоминал пиксельное изделие из мира 2D.





По слухам инсайдеров, изменения в составе руководителей Dior были во многом вызваны крупнейшим в истории кризисом компании LVMH, главного поставщика люксовых товаров. Снижение потребления товаров роскоши в Китае и США сильно сказалось на экономическом состоянии LVMH, в который входит в том числе модный дом Dior. Джонатан Андерсон по задумке должен привнести новое дыхание хоть и легендарному, но достаточно анахроничному бренду Dior и тем самым привлечь молодую аудиторию.

Дебютная коллекция Dior под руководством Андерсона побила рекорд по просмотрам за всю Неделю моды сезона весна/лето 2026. Коллекция обратилась к наследию французской мужской моды XIX века и британским джентльменам, переосмыслив это через призму дизайнерского стиля Андерсона. Элементы смокинга – рубашки и жилеты – комбинировались с денимом, элегантные галстуки были надеты задом наперед, а аристократичные бабочки сочетались с простой футболкой. На подиуме особенно выделялись объемные шорты-кюлоты, часто дополненные крупными карманами. В основе коллекции лежало смешение вечерней и повседневной одежды: смокинги сочетались с базовыми шортами и городскими, слегка потертыми временем, сандалиями.





Пожалуй, уже просматривается вектор, который избрал Джонатан для бренда Dior: переплетение исторического наследия с современной функциональностью. Можно однозначно сказать, что публика с большим интересом ожидает увидеть, как Джонатан Андерсон будет воплощать это в новых коллекциях, интегрируя свойственный ему концептуальный подход в историческое наследие модного дома Dior.