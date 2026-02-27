Люся Чеботина показала кастомные часы Cartier более чем за миллион рублей

Певица Люся Чеботина намекнула на перемены в личной жизни. В личном блоге артистка разместила снимок, на котором запечатлена в компании неизвестного мужчины (в кадр попало лишь его плечо). Однако исполнительница хита "Солнце Монако" успела показать и один из главных акцентов своего образа – роскошные часы Cartier Santos, стоимость которых на рынке оценивается примерно в 1,1–1,3 миллиона рублей.





Речь идет о модели Santos de Cartier Medium в кастомной версии. Базовая заводская модель выполнена из стали, оснащена автоматическим мануфактурным калибром 1847 MC с 42-часовым запасом хода, сапфировым стеклом и характерным квадратным корпусом с винтами на безеле. После перезапуска линейки в 2018 году Santos получил систему быстрой смены браслета QuickSwitch и укрепил статус универсальной классики.





В варианте, который продемонстрировала Чеботина, часы полностью инкрустированы бриллиантами: циферблат выполнен в технике full pave, а драгоценная россыпь, судя по кадру, покрывает также безель и браслет. Подобные модификации создаются сторонними ювелирными ателье. Так, они превращают культовую модель 1904 года (первую наручную разработку Cartier) в современный "iced-out" аксессуар.





Напомним, несколько месяцев назад Люся Чеботина осторожно намекала на новые отношения, не раскрывая имени избранника и подчеркивая желание сохранить приватность. Ранее артистка состояла в отношениях с певцом Юрием Киселевым (ЮрКиссом). Они расстались в 2023 году.