Филипп Киркоров показал винтажную кофту Burberry стоимостью около 10 миллионов рублей

 912

Артист похвастался вещью, которая лежала в его гардеробе годами, но он ее не надевал.

Народный артист России Филипп Киркоров стал героем свежего выпуска астрологического шоу "Натальная карта", авторами которого являются Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. Внимание ведущих практически сразу привлек необычный, но в то же время сдержанный для столь яркого артиста его образ.

Для съемок Киркоров выбрал редкую винтажную кофту Burberry, относящуюся к периоду расцвета бренда. Как выяснилось в ходе разговора, вещь была создана около 15 лет назад и относится к категории коллекционного люкса. По словам певца, работа над изделием заняла несколько лет, поскольку оно выполнено вручную и украшено сложной вышивкой. Именно такие детали сегодня делают подобные предметы практически недосягаемыми для массового рынка.

Стоимость кофты, по актуальным оценкам, достигает 100 тысяч евро, что в пересчете составляет почти 10 миллионов рублей.

"Так вас в этом грабануть могут. Вы с охраной вот это носите?" – пошутила Олеся Иванченко.


Видео: VK Видео / @natalnaya_karta_show

При этом сам Киркоров отметил, что приобрел ее задолго до нынешнего всплеска интереса к архивным коллекциям и долгое время хранил в гардеробе, не надевая. Для артиста это привычная практика: многие вещи он покупает "на вырост", понимая их будущую ценность и дожидаясь момента, когда они будут особенно актуальными.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.