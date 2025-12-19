Филипп Киркоров показал винтажную кофту Burberry стоимостью около 10 миллионов рублей

Артист похвастался вещью, которая лежала в его гардеробе годами, но он ее не надевал.
Народный артист России Филипп Киркоров стал героем свежего выпуска астрологического шоу "Натальная карта", авторами которого являются Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. Внимание ведущих практически сразу привлек необычный, но в то же время сдержанный для столь яркого артиста его образ.
Для съемок Киркоров выбрал редкую винтажную кофту Burberry, относящуюся к периоду расцвета бренда. Как выяснилось в ходе разговора, вещь была создана около 15 лет назад и относится к категории коллекционного люкса. По словам певца, работа над изделием заняла несколько лет, поскольку оно выполнено вручную и украшено сложной вышивкой. Именно такие детали сегодня делают подобные предметы практически недосягаемыми для массового рынка.
Стоимость кофты, по актуальным оценкам, достигает 100 тысяч евро, что в пересчете составляет почти 10 миллионов рублей.
"Так вас в этом грабануть могут. Вы с охраной вот это носите?" – пошутила Олеся Иванченко.
Видео: VK Видео / @natalnaya_karta_show
При этом сам Киркоров отметил, что приобрел ее задолго до нынешнего всплеска интереса к архивным коллекциям и долгое время хранил в гардеробе, не надевая. Для артиста это привычная практика: многие вещи он покупает "на вырост", понимая их будущую ценность и дожидаясь момента, когда они будут особенно актуальными.