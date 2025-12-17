Dior представил женскую коллекцию Pre-Fall 2026 под руководством Джонатана Андерсона

Новая женская коллекция Dior Pre-Fall 2026 стала еще одним шагом Джонатана Андерсона в переосмыслении ДНК модного дома. После громкого дебюта дизайнер продолжает выстраивать образ современной героини Dior, смещая акцент с эффектных концептуальных жестов в сторону продуманного гардероба.

Ключевой темой коллекции снова стала работа с пропорциями. Самым обсуждаемым элементом оказались джинсы с экстремально широким силуэтом, напоминающим плиссированную юбку. Модель выполнена из сверхлегкого денима с мягкой, слегка выцветшей текстурой и задает тон всей линейке, соединяя уличную расслабленность с кутюрным объемом. Именно такие формы Андерсон использует как противовес классическим кодам модного дома.





Центральное место по-прежнему занимает жакет Bar – один из главных символов Dior. В новой интерпретации он появляется в укороченных и вытянутых версиях, с плотной фактурой или, наоборот, смягченной конструкцией, а в отдельных образах трансформируется в верхнюю одежду. Архивные отсылки считываются деликатно: дизайнер обращается к историческим моделям вроде трапециевидных пальто конца 1940-х, но перерабатывает их до состояния почти абстрактных форм.





Коллекция уверенно балансирует между интеллектуальной модой и носибельностью. Сложные ремесленные приемы проявляются в жакетах, сплетенных из разноцветных лент, и в скульптурных брюках с драпировкой, тогда как трикотаж и аксессуары добавляют визуальной легкости и коммерческой понятности. Образы дополняют массивные серьги, выразительные украшения и продуманная обувь, усиливающая характер каждого выхода.





Вечерняя линия выглядит более сдержанно и аналитично: драпированные платья, асимметричные узлы и корсетные формы подаются без избыточного романтизма. Андерсон сознательно избегает окончательных формул, предпочитая исследовать границы женственности Dior.



