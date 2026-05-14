Louis Vuitton проведет показ круизной коллекции 2027 в нью-йоркском музее The Frick Collection

Louis Vuitton объявил, что представит круизную коллекцию 2027 20 мая в нью-йоркском музее The Frick Collection. Для институции это станет историческим моментом, ведь впервые залы музея будут использованы для полноценного модного шоу.





Выбор площадки вновь подтвердил фирменный подход Николя Жескьера, который уже много лет связывает моду Louis Vuitton с архитектурой и искусством. Креативный директор женской линии бренда традиционно делает ставку на пространства с яркой визуальной и исторической идентичностью. На этот раз было решено провести шоу в бывшем особняке промышленника позолоченного века Генри Клея Фрика. Здание открыто для публики с 1935 году, однако недавно там прошла масштабная реконструкция.





Показ пройдет среди произведений искусства эпохи Возрождения и коллекций европейского декоративного искусства

"Мы вступаем в диалог с местом, где искусство, история и красота уже давно хранятся и прославляются. Это также знаменует начало плодотворного сотрудничества с учреждением, которое посвящает себя совершенству и культурному наследию, что еще раз подтверждает стремление Louis Vuitton взаимодействовать с художественными пространствами, которые вдохновляют и возвышают творческое самовыражение", – цитирует Николя Жескьера WWD.

Одним из первых проектов в рамках сотрудничества станет выставка Siena, The Rise of Painting, 1300–1350, а позднее бренд поддержит экспозиции, посвященные французскому декоративному искусству и живописи XIX века. Кроме того, Louis Vuitton профинансирует работу исследовательской позиции в кураторском отделе музея. Ею займется искусствовед Ифу Лю, изучающая художественные связи Европы и Китая XVIII века.





Для Louis Vuitton круизные показы давно стали инструментом культурного позиционирования бренда. Ранее дом моды проводил дефиле и в Папском дворце в Авиньоне, и в парке Гуэля в Барселоне, и в бразильском музее Оскара Нимейера, а также Центре полетов TWA в аэропорту JFK и других знаковых архитектурных объектах. На фоне замедления люксового рынка бренды все активнее делают ставку на США. Cезон круизных коллекций 2027 уже называют одним из самых американских. Накануне Джонатан Андерсон представил свою первую круизную коллекцию для Dior. Gucci готовит аналогичный показ в Нью-Йорке.