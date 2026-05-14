Джонатан Андерсон представил первую круизную коллекцию для Dior в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялся показ Dior Cruise 2027 – первой круизной коллекции Джонатана Андерсона для французского дома. Шоу прошло 13 мая 2026 года на территории Музея искусств округа Лос-Анджелес, перед новым зданием David Geffen Galleries. Выбор площадки оказался принципиальным: Dior вывел коллекцию в пространство, где мода встречается с архитектурой, современным искусством и кинематографичной мифологией Голливуда.





Подготовка к показу держалась в сдержанно-загадочном тоне. Сначала бренд объявил только дату и место, затем Андерсон начал подогревать интерес через визуальные намеки в соцсетях. Среди них – сумки с газетным принтом и ролик с атмосферой хичкоковского кино. Уже к моменту шоу было понятно, что дизайнер собирается говорить с наследием Dior через живую, немного театральную и очень голливудскую оптику.





Коллекция строилась на столкновении архивной элегантности Dior и более свободного, американского настроения. Показ открыли легкие полупрозрачные платья с заниженной талией, отсылающие к 1920–1930-м годам. На них появились крупные тканевые розетки, мягкие драпировки и нежные оттенки, включая сливочно-желтый. Однако этот романтичный блок быстро сменился более дерзкими образами: расслабленными версиями жакета Bar, рваными джинсами с цепями, пижамными костюмами, блестящими кейпами и вечерними платьями с пайетками.





Андерсон явно не боится смешивать коды. Деним соседствовал с бисером, атлас – с грубой отделкой, классический крой – с почти скейтбордистской небрежностью. В этом и проявилась его ставка: Dior остается роскошным, однако теперь он менее застегнутый.





А газетная тема – это отсылка к знаменитому принту эпохи Джона Гальяно, этакий привет из 2000-х. Например, большая сумка Christian Dior Daily с датой показа выглядит как самостоятельный арт-объект и является одним из потенциальных коммерческих хитов коллекции.





Говоря об аксессуарах, стоит подчеркнуть, что они тоже работают на образ нового Dior. На подиуме появились Lady Dior в ярких вариантах, Saddle bag с обновленной отделкой, миниатюрные сумки, туфли Bow slingback с бантом, а также ироничные вечерние клатчи в виде улитки и божьей коровки. Финальный акцент задали крупные шляпы Филипа Трейси с воздушными перьевыми конструкциями и словами Dior, Star, Flow и Buzz.





В числе гостей показа были Джису, Аня Тейлор-Джой и Майли Сайрус. Dior явно делал ставку на визуальный резонанс, соцсети и американский рынок. В результате дебютная круизная коллекция Андерсона стала заявлением о новом этапе дома – более кинематографичном, свободном, эклектичном и рассчитанном на сильный культурный эффект.