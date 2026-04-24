Мода для беременных: обзор 4 лучших российских брендов

Беременность и первые месяцы материнства – это период, когда комфорт выходит на первое место, но расставаться с личным стилем совсем не хочется. Прошли времена, когда гардероб будущей мамы ограничивался бесформенными вещами на размер больше. Сегодня российские бренды создают одежду, которая учитывает особенности фигуры, помогает кормить малыша незаметно для окружающих и выглядит актуально даже после того, как вы вернетесь в прежнюю форму.

Rudiks





Этот молодой российский бренд изначально завоевал любовь мам благодаря качественным детским вещам, но их линейка для женщин заслуживает не меньшего внимания. В Rudiks делают ставку на осознанность: используют только натуральные и возобновляемые материалы, которые приятны к телу и безопасны для кожи. Основная идея бренда – сделать качественный текстиль доступным. Это базовые, долговечные вещи, которые не потеряют вид после десятой стирки и станут основой вашего повседневного гардероба.

Mummy Tummy





Если вы ищете базу, с которой обычно сложнее всего – джинсы и шорты с идеальной посадкой, загляните в магазин Mummy Tummy. Этот бренд специализируется на одежде для беременных и кормящих женщин. Они хорошо понимают, как создать пояс, который будет поддерживать живот и не вызывать дискомфорта. Их джинсовая линейка – спасение для тех, кто привык к активному ритму города и не готов перелезать в треники на все девять месяцев.

Кукусик





Бренд "Кукусик" создали две мамы, которые хорошо понимают, как много идей может быть у родителей и как мало времени и сил у них есть. "Кукусик" обещает безопасность и эстетичный минимализм. Все ткани имеют европейские сертификаты качества, а базовая коллекция отшивается из органического хлопка. Цвета подобраны так, чтобы вещи легко сочетались между собой. Отдельная фишка бренда – ироничные девизы на футболках.

KAPUSTA Fashion





С 2013 года этот петербургский бренд демонстрирует, что материнство может быть утонченным и изысканным. Главная концепция KAPUSTA – вещи, которые адаптируются под ваши потребности. Их знаменитые платья из хлопковой прошвы (как на фото) можно носить до, во время и после беременности. Для удобства кормления в рельефах на груди спрятаны незаметные "секретные" змейки. Это отличный пример экологичного потребления: вещь остается актуальной и функциональной несколько лет, а в ассортименте можно найти все – от повседневных костюмов до нарядов для выхода в свет.