Филипп Киркоров рассказал об отказе в покупке в бутике Louis Vuitton в Майами

Народный артист России Филипп Киркоров в шоу Aleko In My Bag рассказал, что несколько лет назад столкнулся с отказом в обслуживании в одном из бутиков Louis Vuitton в Майами. По его словам, ситуация произошла без четких объяснений: сотрудник лишь сообщил, что покупка невозможна. Это вызвало у него сильное недоумение.

Тогда Киркоров связался со своей подругой, моделью Натальей Водяновой, чей муж является наследником корпорации LVMH, и инцидент быстро уладили.

"В итоге этот менеджер был уволен за секунду. И на следующий день передо мной принесли извинения в этом бутике. Мне принесли извинения, принесли какой-то очень дорогой подарок, какую-то сумку лимитированную", – вспомнил Филипп.

В этом же интервью Киркоров рассказал, что столкнулся с ограничениями со стороны Balenciaga. По словам артиста, он не может напрямую приобретать продукцию бренда.

"Меня Демна включил в черный список, я не могу ничего купить там. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэклисте компании Balenciaga по всему миру", – сказал певец.

Филипп Киркоров подчеркнул, что подобные ситуации не влияют на его отношение к моде в целом. За годы карьеры он выстроил связи с рядом ведущих дизайнеров и домов, включая Roberto Cavalli, Philipp Plein и Dolce & Gabbana, где остается желанным гостем.