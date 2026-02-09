Акцентные куртки: модный fashion-тренд для детей

Сегодня куртка стала не просто дополнением к образу, а его важной частью – она может собрать весь образ, поменять настроение и при этом оставаться удобной и практичной. Выигрывают модели, которые совмещают функциональность с необычным дизайном – собрали самые трендовые варианты.

Объемные бомберы

Все решает силуэт – образ выглядит очень легким и расслабленным, но собранным одновременно. Даже если выбрать модель без принтов спокойного оттенка, в total look сразу появится акцентная деталь. Вариант очень удобный – не сковывает движения, а еще с ним можно собирать многослойные образы, чтобы ребенок не замерз и не перегрелся.

Такие модели хорошо сочетаются с базовыми джинсами, трикотажными костюмами, любыми свитерами и утепленными брюками. Весной их можно носить с платьями простого кроя и цветными колготками – такой микс тоже будет трендом.

Бомбер синий для мальчиков, KENZO, 27 200 ₽





Парки

Мы рады, что они все еще актуальны – это самый практичный вариант на зиму и раннюю весну, чтобы ничего не продувало и было максимально тепло. Силуэт выглядит простым, поэтому яркие оттенки дополнительно притягивает взгляд.

Лучше всего сочетать с лаконичным низом – прямыми брюками или денимом без активного декора, высокими сапогами или грубыми ботинками, шарфом и шапкой в тон к самой парке.

Парка желтая, Avese, 5 939 ₽





Пуховики ярких оттенков

В этом сезоне можно отойти от классических красных, розовых и голубых – присмотритесь к фуксии, коралловому, бирюзовому и мультиколору. В верхней одежде хорошо выглядят и пастельные оттенки: фисташковый, голубой, лавандовый – они насыщенные, но не кричащие.

Такой пуховик легко комбинируется с вещами на каждый день в сером, бежевом или темно-синем оттенках. Стилизация не нужна – образ получится ярким только за счет верхней одежды.

Куртка утепленная мультиколор, OVS, 3 735 ₽





Стеганые куртки с контрастными вставками или принтами

Стежка, цветовые блоки или неброский принт сразу "собирают" образ и разнообразят даже базу из школьной формы. Рассмотрите модели светлых оттенков, они освежают и делают образ ярким, но не броским. Не переживайте за практичность, их обычно можно стирать в машинке.

Еще один плюс – такие куртки не выглядят слишком детскими, если остальная часть лука будет собрана в пастельной гамме. Сочетайте их с однотонным низом и простой обувью – так акцент остается на куртке, а образ выглядит аккуратно.

Дутая стеганая куртка с принтом для девочек, Sela, 3 999 ₽





Куртки с контрастной отделкой

Сама куртка может быть любого темного или приглушенного оттенка, но за счет ярких манжетов, воротника и карманов она будет выглядеть интересно. Контраст предполагает не только яркие тона – можно выбрать черную модель с белыми манжетами. Это хороший вариант, если хочется акцента без насыщенного цвета или принта.

Такие куртки легко вписываются в повседневный гардероб и хорошо сочетаются с денимом, хлопковыми брюками, платьями любой длины и базовым трикотажем.

Куртка утепленная синяя, Gap, 4 699 ₽





Куртки из фактурных материалов

Плюшевые, матовые, шерстяные, замшевые или модный эффект "металлик" сразу делают образ дорогим и выглядят намного интереснее, чем гладкий нейлон. Их можно сочетать с любыми базовыми шарфами, варежками, брюками и джинсами – образ в любом случае будет ярким, но не кричащим.

Куртка серебряная, Karl Lagerfeld, 26 150 ₽





Короткие куртки прямого кроя

Такие модели часто делают из искусственного меха. Но они не добавляют ненужный объем за счет четкой линии низа. Их можно миксовать даже с теплыми комбинезонами, дутыми штанами или любым объемным верхом. Они не утяжеляют силуэт и подходят для любых активностей, от школы до прогулок (или всего сразу, если придется менять наряд в течение дня).

Такие куртки хорошо комбинируются с прямыми джинсами и многослойным верхом – худи, свитшотами, кардиганами из тонкого трикотажа.

Куртка кремовая, Motherbear, 14 900 ₽



