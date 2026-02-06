Угги, мунбуты, унты: 6 модных пар зимней обуви, которые заменят скучные сапоги

Если вам порядком надоели базовые черные пуховики и скучные ботинки, то пора пересмотреть свой гардероб. Зима 2026 диктует смелые объемы, необычные фактуры и отсылки к ретро-футуризму. Мы собрали 6 нетривиальных пар зимней обуви, которые обеспечат максимальный комфорт и скрасят серые зимние будни.

Утепленные сапоги Moon Boot, 15 150 ₽





Помните те гигантские сапоги, в которых ходят астронавты? Они снова в игре, и это не шутка. Moon Boot, изначально придуманные после высадки на Луну, сейчас ботинки-луноходы носят с чем угодно – от лыжных костюмов до мини-платьев. Они неуклюжие, объемные и именно поэтому – супермодные. Современные версии делают ставку на функциональность, не забывая о стиле: они водоотталкивающие, держат тепло до -35°C, а их подошва выглядит так, будто ты только что сошел с трапа космического корабля. Хватаем этот "лунный" тренд, пока не стало слишком поздно.

Луноходы Dsquared2, 13 456 ₽





Дутики часто воспринимаются как "младший брат" луноходов, поскольку они обладают схожим объемом, но отличаются более лаконичным дизайном и, как правило, отсутствием внешней шнуровки. Итальянские бренды, такие как Dsquared2, быстро адаптировали эту модель, наполнив ее остромодной эстетикой, сочетающей уличный стиль и элементы роскоши. Дутики предлагают более минималистичный, но при этом исключительно теплый силуэт. Их гладкая фактура позволяет легко сочетать их с фактурными пуховиками или плотными брюками, обеспечивая при этом высокую степень защиты от влаги и холода.

Полусапоги Portal, 8 990 ₽





Традиционные унты вновь завоевывают позиции, предлагая аутентичный стиль. В современных коллекциях особое внимание уделяется моделям, полностью выполненным из натурального меха, часто на плоской, устойчивой подошве. Такая обувь гарантирует максимальную теплоизоляцию. Нейтральные бежевые оттенки позволяют избежать образа "снежного человека" и легко вписать их в гардероб, ориентированный на многослойность и естественные текстуры.

Полусапоги Abricot, 3 870 ₽





Классические полусапожки остаются любимцами за их непревзойденный уют, однако актуальные коллекции предлагают укороченные версии. Этот формат решает проблему излишней массивности, характерной для высоких моделей, делая обувь более универсальной для ежедневного ношения. Укороченные угги лучше сочетаются с различными фасонами брюк и юбок, сохраняя при этом фирменную теплоту и мягкость натурального меха, который адаптируется к форме ноги.

Женские зимние угги EKONIKA, 12 990 ₽





Для тех, кто ищет в зимней обуви не только комфорт, но и элемент привлечения внимания, актуальны модели с анималистичными принтами. Например, вариации с коровьим принтом в палитре белого, черного и коричневого. Когда стелька, подкладка и внешний материал выполнены из мягкого меха с таким узнаваемым узором, такая пара автоматически становится центром всего образа, запросто сочетаясь с базовыми цветами верхней одежды.

Меховые укороченные ботинки Lera Nena, 6 999 ₽





Модели, выполненные из материала Teddy (искусственный мех с густым, мягким ворсом, имитирующий овчину или плюш), предлагают максимальный тактильный комфорт. Эти ботинки выглядят очень уютно и идеально подходят для создания расслабленного, но при этом актуального повседневного образа. Они прекрасно гармонируют с зауженными брюками или легинсами в паре с объемным укороченным пуховиком. Плотная, но негромоздкая подошва и мягкая стелька обеспечивают удобство при длительной носке, делая ставку на непринужденную эстетику.