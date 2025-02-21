Какие тренды детской моды актуальны в 2025 году?

Зумеры еще не успели вырасти, а на их место уже приходит новое поколение – Альфа. Дети, родившиеся после 2010 года, еще немного и начнут диктовать тренды для современной fashion индустрии. В большинстве стран ежегодно проходят Kids Fashion Week. Рассказываем и показываем, какие тренды сформировала недавно прошедшая Неделя моды для детей и подростков на 2025 год.

Оверсайз худи и небрежность

Современные дети хотят быть похожими на своих кумиров. А для многих представителей подарастающего поколения кумиром является Билли Айлиш. Ей свойственен свободный стиль в одежде, слегка спортивный, в меру (или не очень) небрежный, бунтарский – в общем, то, что любят нынешние дети.





Забавные головные уборы

Это стильно и практично. Во-первых, родители могут не беспокоиться, что ребенок заболеет или замерзнет. А во-вторых, современные головные уборы вышли далеко за рамки обычных шапок-бини невзрачных цветов. Объемные, разноцветные, разных силуэтов и форм – все это можно увидеть на последней детской Неделе моды в Москве.

Клетка

Знаменитый клетчатый узор британского бренда Burberry, основанного в 1856 году, видел, наверно, каждый. Но не все знают, что модный дом выпускает детскую одежду: тренчи, шарфы из кашемира и даже комбинезоны для новорожденных. Самое то для школьного периода.





Объемные пуховики

В детстве миллениалов одежда была куда более скромнее, а о пуховиках кислотных оттенков нынешние тридцатилетние могли только мечтать. Благо на дворе 2025-й, и проблем с изобилием зимней верхней одежды у детей нет. В тренде объемные пуховики самых разных цветов и оттенков.

Черный цвет

Современные родители могут не бояться одевать своих детей в темные оттенки – теперь это в моде! Можно сочетать одежду темных оттенков с более светлыми или сделать полностью готический образ в духе Уэнсдэй из "Семейки Аддамс".





Тюль

Тренд на воздушные наряды никогда не уйдет из детской моды. Летящие материалы, такие как тюль, органза, шифон, сделают любой детский образ особенно очаровательным. А вот выбор цветовой палитры лучше оставить за ребенком. Наряд, сочетающий в себе комбинацию невесомых тканей с яркими оттенками, понравится как родителю, так и ребенку.



