Эстетика "Один дома": что такое праздничная мода

Кажется, за 2025 год все достаточно устали – душа отчаянно требует праздника, волшебства и ощущения чуда. Это повлияло на формат праздничной моды, которая снова стала очень яркой, блестящей и даже немного вычурной. Никакой пастели, спокойного кроя и универсальных оттенков – только принты, пайетки и акцентные детали.

Особенно это сказалось на детском гардеробе – праздничную одежду больше не пытаются вписать в гардероб и выбирать костюмы и платья, чтобы их потом можно было носить каждый день. Наоборот – нарядные джемперы, юбки и рубашки станут частью ежедневного гардероба в 2026. Это отличный способ создать праздничное настроение в любой день – на первый план выйдут атмосфера, семейные ритуалы и визуальная память. Именно в этом контексте и формируется актуальный тренд, который The Guardian назвали Ho-Ho-Home Alone aesthetic.

Что такое Ho-Ho-Home Alone aesthetic





Это визуальный код праздника, построенный на максимальной насыщенности и ощущении "живого" Рождества. Полная противоположность минималистичным тенденциям вроде beige hygge – к нам наконец вернулась классика Рождества из старых фильмов: яркие цвета, елочные игрушки, огни гирлянд, узоры и ощущение уютного, слегка переполненного дома, совсем как в семье Кевина Маккалистера.

В детской моде этот тренд приживается особенно органично. Здесь яркость и декоративность не воспринимаются как излишние – наоборот, они помогают создать настроение и визуально отделить праздничное время от повседневности. Одежда становится частью общего сценария праздника, а не просто красивым фоном.

Праздничные свитеры и джемперы





Опять отсылка к маленькому Кевину – он носил их всю неделю перед Рождеством: эклектичные принты, олени и другие праздничные атрибуты. Такие джемперы и теплые свитеры остаются основой детской праздничной эстетики – они универсальные, нарядные и красивые.

В тренде модели с зимними и рождественскими мотивами, активными узорами, контрастными сочетаниями цветов и декоративными деталями – от вышивки до встроенных LED-элементов.

Их лучше сочетать с простой базой: однотонными брюками, джинсами, юбками без декора или базовыми колготками. Так образ будет простым, не перегруженным и будет поднимать настроение ребенку и окружающим.

Семейные луки и matching outfits





Домашний, уютный вайб, который всегда есть в новогодних фильмах и который очень хочется повторить. Самый простой способ – создать family look для всех. Необязательно надевать одинаковые вещи, можно оставить один формат: свитеры с повторяющимися принтами, пижамы или просто единая цветовая палитра для всей семьи. Получается красивый визуальный сторителлинг, особенно для фотосессии или обычных семейных кадров на память.

Чтобы такие образы не выглядели олдскульно, как в старом кино, достаточно одного объединяющего элемента – цвета, узора или фактуры. Например, детский праздничный свитер можно поддержать однотонными вещами в том же оттенке у взрослых, не копируя лук полностью. Или выбрать одну цветовую гамму, например в цвет символа года – красной огненной лошади. Еще один вариант – выбрать одинаковые аксессуары: смешные шапки, ободки с ушками животных, пояса под мишуру или окантовку в виде пайеток и блесток.

Домашняя одежда как часть праздничного образа





В эстетике Ho-Ho-Home Alone важную часть занимает именно домашняя одежда – очень удобно, если вы собираетесь отмечать Новый год дома или планируете принимать гостей все праздники. Выбирайте не только пижамы – актуальными мягкие домашние костюмы из флиса, плотного трикотажа или шерсти, уютные комплекты со свитерами, джоггерами, платьями или юбками крупной вязки. В тренде модели с принтами, клеткой, контрастной окантовкой и яркими цветами.

Домашние комплекты легко интегрировать в праздничный день: их носят не только вечером, но и в течение дня, сочетая с кардиганами, теплыми носками или мягкими жилетами. Такой микс сохраняет ощущение уюта и поддерживает праздничное настроение.