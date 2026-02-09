Любовь (не) купишь: новинки ко Дню всех влюбленных от российских брендов

День всех влюбленных – это всегда повод поговорить о чувствах. И, конечно, о классных подарках, которые помогут эти чувства выразить. Мы собрали три свежие новинки от российских брендов, которые точно заслуживают внимания. Ведь любовь, как известно, не купишь, но вот порадовать ею себя или близкого – вполне можно.

Nume: "In the mood for love" – два сценария для одного чувства

Собственный бренд Lamoda, Nume, к празднику выпустил коллекцию "In the mood for love", которая предлагает посмотреть на любовь под разными углами. Главный дизайнер Мира постаралась передать все ее грани: от спокойной заботы о себе до притяжения и чувственности в паре.

Так родились две капсулы, как два сценария одной романтической истории. Первая – это про уют и гармонию с собой. Здесь можно найти мягкий трикотаж, приятные к телу материалы и нежную палитру, идеально подходящую для расслабленного дня дома. Вторая капсула создана для особого вечера вдвоем. Она полна выразительных вырезов, кружева, атласа и акцентов, подчеркивающих фигуру, в насыщенных ало-бордовых оттенках. Кстати, лицами дропа стали MONA и Эльдар Джарахов – пара, чья химия заметна невооруженным взглядом. Выбирайте, какое настроение вам ближе в этот День святого Валентина – домашнее или страстное – и отправляйтесь за новыми покупками!





rassvet detali: подвеска "i choose you" для осознанного выбора

Если вы ищете подарок со смыслом, обратите внимание на подвеску "i choose you" от бренда rassvet detali. Посыл бренда таков: любовь – это не случайность или удача, а осознанный выбор, который мы делаем каждый день.

Подвеска выполнена из серебра в виде игрального кубика, символизирующего то самое решение. Но особое внимание заслуживает и упаковка. Каждый подвес бережно хранится в бархатном мешочке, который, в свою очередь, лежит в гравированном металлическом стаканчике. А в коробке вы найдете открытку с милой иллюстрацией, карточки с рецептами безалкогольных коктейлей и даже шпажку. Идеально для тех, кто ценит символизм и внимание к каждой детали.





ERÉ: природное волшебство для уникальной любви

Бренд ERÉ к Дню святого Валентина подготовил лимитированную коллекцию украшений, где переплетаются природные материалы и тонкая ручная работа. Их философия – это гармония традиций разных культур и естественная красота.

Среди новинок вы найдете колье из натурального аметиста. Его нежные лавандовые оттенки и молочно-лимонные бусины из чешского стекла создают романтичное настроение. А для тех, кто предпочитает более яркое сияние, есть подвеска "My Heart". По легенде, Купидон превратил сердце в этот сияющий кулон с фианитами. Он искрится, ловит свет и обещает хранить тепло истинных чувств. Цепочка длиной 90 см из ювелирного сплава надежно сохранит эту маленькую историю любви. ERÉ создает свои украшения вручную, используя натуральные камни, морские раковины и дерево, поэтому каждое изделие получается таким же уникальным, как и ваша история.



