Не только шуба: 5 меховых аксессуаров, на которые стоит обратить внимание

Этой зимой мех снова оказывается в центре внимания, но без отсылок к длинным шубам в пол и классической норке. Мех – больше не символ статуса, а актуальная и функциональная фактура. (О том, что лучше согреет, – пуховик или шуба – мы писали здесь.)

Мода реагирует на сразу несколько процессов: усталость от визуально "плоских" материалов, запрос на тактильность и возвращение объема в зимний гардероб после периода жесткого минимализма. Подиумы и street style фиксируют смещение от гладких поверхностей к ворсу, букле и мягким текстурам, которые добавляют образу глубины без сложной стилизации.

Одновременно меняется и само отношение к меху: все чаще используется экомех, короткий и матовый, в приглушенных оттенках, а натуральный мех остается в винтаже и нишевых коллекциях. Практичность играет не меньшую роль – меховые аксессуары решают задачу тепла и защиты от холода, при этом работают как точечный акцент. Именно поэтому в 2026 мех выходит за пределы шуб и закрепляется в аксессуарах, которые легко интегрируются в повседневный гардероб и поддерживают логику разумного, осознанного потребления.

Манишки

Они здорово утепляют любую верхнюю одежду – вы можете носить их под пальто даже в уверенный минус, и все равно не замерзнуть. Их удобно использовать как утепленный шарф или миксовать со свитерами крупной вязки – получится отсылка к уверенному apres ski.

Сочетайте с любым низом – денимом, кожей, длинными юбками, шерстяными брюками и даже утепленными леггинсами. Но будьте аккуратны с блузками и платьями, этот микс может оказаться неудачным.

Манишка из искусственного меха Veravenera, 13 900 ₽





Варежки

Тот случай, когда вещь не нужно стилизовать – этот аксессуар легко соберет образ и разнообразит монохромную базу. Такие варежки хорошо впишутся в sport chic в сочетании с кашемировым костюмом, джемперами, пуховиками. Но и в более элегантных образах они могут стать своеобразным акцентом, если надеть их с пальто, объемным шарфом в монохроме, а варежки выбрать светлые или яркие. Выбирайте модели с длинным ворсом или пушистой окантовкой, чтобы добавить объем.

Пуховые варежки Yves Salomon, 32 450 ₽





Палантины, шарфы и накидки

В них можно уютно закутаться, как в плед. Носите с oversize-пальто, шубами (но чтобы мех не вызывал контраст, например выбирайте изделия с одной фактурой или в одной цветовой гамме). Когда на улице будет не так холодно, ими уместно дополнять пиджаки, тканевые жилеты и свитеры крупной вязки. По классике такие шарфы носят с вечерними платьями для дресс-кода black tie, но сегодня такой формат выглядит слишком формальным – лучше дополнить их свободными кашемировыми платьями длины выше колена.

Меховой палантин из белого песца Скорнякова design, 49 000 ₽





Свитеры

Да, такие тоже бывают. Можно поступить радикально и выбрать модель полностью из меха (вам точно будет тепло, для не слишком низкой температуры можно даже не надевать верхнюю одежду). Более базовая альтернатива – модели с меховыми элементами (манжетами, воротниками или оторочкой). Вещи сами по себе очень акцентные, поэтому их лучше сочетать с базовым низом спокойного кроя и оттенка, чтобы не перегружать образ.

Норковый свитер RUBAN, 708 000 ₽





Сумки

Простой и легкий способ добавить образу заметную деталь. В этом сезоне актуальны очень большие модели с объемным мехом, длинными ручками и варианты нарочито ярких оттенков. Альтернатива – модели более жесткой формы, но с мехом teddy, которые создают ощущение уюта даже в строгих образах.

Но будьте аккуратны с объемом – если миксовать их большими куртками, свитерами или огромными шарфами, может получиться не очень стильный оверсайз. Безопасный вариант – приталенные образы с минимумом деталей и декора.

Сумка Tendance, 7720 ₽



