Glamoratti, сафари-шик и помятые сумки: главные тренды весны 2026

Весна 2026 не собирается быть тихой. Дизайнеры предлагают нам смело играть с пропорциями, наслаивать текстуры и не бояться цвета. Если вы хотите, чтобы ваш гардероб выглядел свежо, актуально и с огоньком – вот ваш гид по главным трендам сезона.

Glamoratti: грандиозное возвращение 80-х





Дух декаданса 80-х годов процветает в 2026-м, обретая форму эстетики Glamoratti. Этот тренд, ориентированный на демонстрацию уверенности и амбиций, особенно привлекателен для тех, кто любит деловую одежду с драматичным уклоном. Его ключевые элементы – роскошные костюмы с выраженными плечами, эффектные воротники-стойки и, конечно, массивные акцентные аксессуары, вроде крупных золотых браслетов и заметных ремней в стиле Saint Laurent. "Чем больше, тем лучше" – такой лозунг весны 2026!

Золотой век: смена металлического фаворита





Серебро пока отдыхает. В этом сезоне царит насыщенное желтое золото. Почему? Оно символизирует надежность и возвращает интерес к настоящей, осязаемой роскоши после сезонов аскетизма. Также бренды делают ставку на качество и происхождение металла. Ищите золото в украшениях – от тонких многослойных цепочек до крупных скульптурных подвесок.

Множество принтов





"Нельзя смешивать принты!" – забудьте! Эта весна – время смелых сочетаний. Наденьте леопарда с горошком, а зебру с яркими полосками, как на показе Miu Miu. Чем неожиданнее дуэт, тем лучше! Дизайнеры, например, демонстрировали, как леопардовый принт можно носить в паре с флористическим, и это выглядит не хаотично, а стильно. Это самый простой способ добавить вашему образу индивидуальности и легкой иронии.

Кобальтово-синий





Если вам нужен один, но самый яркий цвет сезона, выбирайте кобальтово-синий. Этот электрический оттенок доминировал на показах Celine, Jil Sander, Loewe и Lanvin на Неделе моды. Он великолепен в тотал-луках (от кожи до костюмов) и отлично смотрится даже в аксессуарах, если вы пока не готовы к радикальным переменам.

Шартрез и другие оттенки зеленого





Зеленый – это новый черный. В центре внимания шартрез – сложный, яркий оттенок, который балансирует между солнечным желтым и травянистым зеленым. Он выглядит дорого и небанально. Ищите его в кафтанах, отделанных бисером, или в легких платьях, вдохновляясь весенней коллекцией Dries Van Noten.

Игра пропорций





Мода снова делает акцент на фигуре, но делает это смело. Мы возвращаемся к широким плечам (спасибо, 80-е!), которые создают мощный верхний силуэт. Чтобы уравновесить это, талия должна быть предельно акцентирована. В итоге получаем соблазнительный и структурированный силуэт "песочных часов".

Помятые сумки: новая версия классики





Звездой среди аксессуаров стала переосмысленная классика – сумка, представленная в "помятом" виде. Такая "неидеальная" сумка должна выглядеть так, будто ее только что достали из сундука, но при этом быть современной. Благодаря встроенным элементам (например, проволоке в клапане, как в сумках Chanel), можно менять форму своего аксессуара под себя. Получается максимально индивидуальный и трендовый аксессуар!

Баска: съемный акцент





Самый неожиданный камбэк, который несет в себе огромный потенциал, – это баска. Этот элемент, созданный, чтобы подчеркнуть талию и добавить объема бедрам, возвращается. Главное отличие: в 2026 году баска должна быть съемной. Наденьте ее поверх платья-футляра или классических джинсов, чтобы мгновенно создать многослойный и акцентный образ.

Драпировки и шлейфы





Весной наши наряды должны развиваться, словно в замедленной съемке. Дизайнеры провозгласили культ струящихся форм: многослойный тюль, драматические шлейфы и объемные драпировки на пальто. Идея в том, чтобы сама ткань создавала движение и драматический след за вами.

Сафари-шик: этнический милитари





Милитари-эстетика не сдает позиций, но становится более расслабленной. Это не строгая форма, а дух приключений и сафари. Ждите одежду с этническими мотивами, отделку макраме и цветовую гамму, вдохновленную природой: песочный, оливковый, теплый коричневый, что гармонично дополняет общую тенденцию к богатству фактур и теплому металлу.