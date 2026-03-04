Антонин Трон представил дебютную коллекцию для Balmain в Париже

Новый креативный директор Balmain, французский дизайнер Антонен Трон представил свою первую коллекцию для модного дома – линию осень-зима 2026. Показ прошел 4 марта и стал ключевым событием Недели моды, поскольку индустрия внимательно наблюдает за тем, каким будет Balmain после долгой эпохи Оливье Рустена.

Трон занял пост креативного директора в ноябре 2025 года. До этого он был известен как основатель бренда Atlein и дизайнер, работавший с ведущими домами – Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga и Saint Laurent. Его собственная марка получила признание благодаря драпировкам из джерси и скульптурному крою, и именно этот подход теперь частично перенесен в эстетику Balmain.





Дебютная коллекция была представлена в необычном формате – фильм, дополненный элементами живого шоу. Сет-дизайн создавался вместе с архитектором Андреа Фарагуной и усиливал атмосферу модного "призрачного" наследия, в котором прошлое и настоящее существуют одновременно.





В центре коллекции оказалась концепция "минимальной роскоши" – баланс между сдержанностью и гламуром. В отличие от зрелищной эстетики предыдущих лет, Трон сделал ставку на форму, текстуры и мастерство кроя. Среди ключевых элементов – драпированные платья с глубокими вырезами, кожаные куртки с выразительными плечами, мини-платья с анималистичным принтом и пуховики насыщенных оттенков зеленого.





Первый образ стал, своего рода, визитной карточкой новой эпохи Balmain: глянцевая кожаная куртка с подчеркнутой линией плеч и баской, дополненная узкими брюками. В коллекции также заметны отсылки к авиационной эстетике и архивам дома, включая силуэты, вдохновленные клиентками Пьера Бальмена из золотой эпохи Голливуда.





В палитре преобладали черный, оливковый и яркие зеленые оттенки, а среди материалов – кожа, бархат, мех, джерси и блестящие ткани. Аксессуары усиливали чувственный характер образов: мягкие кожаные клатчи, полупрозрачные чулки в горошек и крупные очки.

Критики уже называют коллекцию осторожным, но уверенным стартом для нового креативного директора. Антонин Трон стремится сохранить узнаваемый характер Balmain, одновременно смещая акцент от эффектного шоу к ремеслу и архитектуре силуэта.