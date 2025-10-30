Главные цвета 2026: лимонный поссет, шартрез и яркий лайм

В 2026 году мода точно не будет тихой и невзрачной. На показах Недели моды, предрешающих модное будущее сезона 2026, цвета было так много, что задать позитивный и энергичный настрой сезону оказалось проще простого.

Главным героем этого буйства стал зеленый. От кричащего лайма и шартреза, которые мгновенно привлекают внимание, до глубокого милитари и оттенков мха.

Приготовьтесь, этот сезон будет зеленее, чем когда-либо.

Электрический заряд: неоновый лайм

Если вы искали самый быстрый способ заявить о себе, то неоново-зеленый– ваш выбор. Это оттенок, который мгновенно превращает любую вещь в центральный и провокационный элемент образа. Бренд Erdem использовал кислотный лайм для создания драматичных, струящихся платьев, которые выглядели так, словно их осветили клубным прожектором. Prada и MM6 Maison Margiela показали, что даже классический фасон, например, платье-рубашка, обретает заряд энергии, будучи выполненным в этом оттенке. Лайм официально вернулся, чтобы устроить модный переворот.





Шартрез: солнечный эстет

Шартрез (chartreuse) – это оттенок для настоящих эстетов, названный в честь французского ликера. Он находится на границе между желтым и зеленым, предлагая сложный, солнечный, но при этом травянистый тон. На подиумах шартрез избегал повседневности, предпочитая сложные, дорогие фактуры. Бренд Dries Van Noten представил кафтаны с бисерной отделкой в желто-зеленом оттенке. А некоторые дизайнеры, например, Loewe, делали ставку на более солнечный желтый. Этот сложный оттенок стал самым интригующим выбором для люксовых коллекций.





Сила сдержанности: милитари и мох

Не все оттенки зеленого созданы для вечеринок. Значительную долю подиумов заняли глубокие, землистые тона: хаки, цвет мха и приглушенный изумруд. Эти оттенки несут отсылку к практичности, функциональности и утилитарному стилю, идеально отражая запрос покупателей на одежду, которая не только красива, но и удобна. Мшистые, камуфляжные тона активно использовались в создании брюк-карго, курток-бомберов и строгих пальто. Этот сдержанный, но сильный зеленый тон идеально подходит для создания структурированных и функциональных вещей, которые не выходят из моды.





Пастельный зеленый

Помимо этих ключевых игроков, зеленый цвет выполнял роль универсальной основы. Дизайнеры с удовольствием использовали классический зеленый, а также фисташковый, чтобы создать свежую альтернативу традиционной пастельной палитре. Зеленый стал идеальным холстом для цветочных мотивов. В коллекциях Fendi, Jil Sander и Versace именно зеленый фон позволял ботаническим принтам выглядеть максимально свежо и актуально, будто цветы только что сорвали в саду.



