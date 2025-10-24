Аксессуары, которые мы будем носить весной: небрежность, объемный дизайн и индивидуальность

Парижская Неделя моды задала тон грядущим сезонам, представив вдохновляющие коллекции, где аксессуары играют ключевую роль. От дерзких сумок до ювелирных шедевров. Давайте рассмотрим, какие акцентные элементы совсем скоро войдут в наш гардероб.

Сумки с характером

Сегодня в моде сумки, которые выглядят так, будто у них уже есть своя богатая история. Дизайнеры призывают не бояться легкой помятости и естественных потертостей, создавая впечатление, что аксессуар передается из поколения в поколение. Классические модели, например, у Chanel, приобрели новый характер благодаря возможности вручную изменять их форму, словно они "постарели" и приобрели индивидуальные изгибы. Эта тщательно продуманная небрежность, а не плохое качество.





Но это не единственное направление. Сумки также превращаются в объекты искусства и смелых экспериментов. Мы увидели аксессуары, напоминающие о космосе и небесных созвездиях, и почти футуристические текстуры. Главный акцент смещается с узнаваемых логотипов на исключительное качество материалов, тактильные ощущения и уникальность дизайна.

Не обошлось и без легкой эксцентричности, особенно заметной в коллекции Loewe. Здесь сумки Amazona получили неформальный вид с одной ручкой, расстегнутыми клапанами и свободными формами, создавая ощущение той самой непринужденности.

Ювелирные украшения: природная сила и объемный дизайн

В мире ювелирных изделий царит вдохновение природой, но не в буквальном, а в очень современном, скульптурном ключе. Миланская мастерица Bea Bongiasca представила коллекцию, где морские мотивы трансформируются в абстрактные, текучие формы, искусно подчеркнутые эмалью и драгоценными камнями. Ее "морские" кольца обвивают пальцы, становясь миниатюрными арт-объектами.





Chanel также отходит от привычного минимализма, предлагая крупные, выразительные украшения: объемные кольца, броши и серьги в форме цветов. Эти изделия, выполненные из перламутра, металла и искрящихся кристаллов.

Помимо объемных ювелирных изделий, на подиумах Saint Laurent и Dior были представлены другие смелые акценты: броши, серьги, ожерелья, притягивающие взгляд.





Предстоящий модный сезон призывает нас к смелому и осознанному выбору аксессуаров. Они должны быть не просто красивыми, но и обладать индивидуальностью, высоким качеством и способностью стать частью вашей личной истории.