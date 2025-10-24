Аксессуары, которые мы будем носить весной: небрежность, объемный дизайн и индивидуальность

Главные тренды среди сумок и украшений предстоящей весны.
Парижская Неделя моды задала тон грядущим сезонам, представив вдохновляющие коллекции, где аксессуары играют ключевую роль. От дерзких сумок до ювелирных шедевров. Давайте рассмотрим, какие акцентные элементы совсем скоро войдут в наш гардероб.
Сумки с характером
Сегодня в моде сумки, которые выглядят так, будто у них уже есть своя богатая история. Дизайнеры призывают не бояться легкой помятости и естественных потертостей, создавая впечатление, что аксессуар передается из поколения в поколение. Классические модели, например, у Chanel, приобрели новый характер благодаря возможности вручную изменять их форму, словно они "постарели" и приобрели индивидуальные изгибы. Эта тщательно продуманная небрежность, а не плохое качество.
Но это не единственное направление. Сумки также превращаются в объекты искусства и смелых экспериментов. Мы увидели аксессуары, напоминающие о космосе и небесных созвездиях, и почти футуристические текстуры. Главный акцент смещается с узнаваемых логотипов на исключительное качество материалов, тактильные ощущения и уникальность дизайна.
Не обошлось и без легкой эксцентричности, особенно заметной в коллекции Loewe. Здесь сумки Amazona получили неформальный вид с одной ручкой, расстегнутыми клапанами и свободными формами, создавая ощущение той самой непринужденности.
Ювелирные украшения: природная сила и объемный дизайн
В мире ювелирных изделий царит вдохновение природой, но не в буквальном, а в очень современном, скульптурном ключе. Миланская мастерица Bea Bongiasca представила коллекцию, где морские мотивы трансформируются в абстрактные, текучие формы, искусно подчеркнутые эмалью и драгоценными камнями. Ее "морские" кольца обвивают пальцы, становясь миниатюрными арт-объектами.
Chanel также отходит от привычного минимализма, предлагая крупные, выразительные украшения: объемные кольца, броши и серьги в форме цветов. Эти изделия, выполненные из перламутра, металла и искрящихся кристаллов.
Помимо объемных ювелирных изделий, на подиумах Saint Laurent и Dior были представлены другие смелые акценты: броши, серьги, ожерелья, притягивающие взгляд.
Предстоящий модный сезон призывает нас к смелому и осознанному выбору аксессуаров. Они должны быть не просто красивыми, но и обладать индивидуальностью, высоким качеством и способностью стать частью вашей личной истории.