Рената Литвинова вышла на подиум на показе Matieres Fecales в Париже

Рената Литвинова стала одной из моделей на показе бренда Matières Fécales, прошедшем накануне в рамках парижской Недели моды. Артистка вышла на подиум в образе, соответствующем мрачной и минималистичной эстетике коллекции.

59-летняя Литвинова появилась в кожаном жакете с объемными плечами и плиссированной юбке. Комплект дополнили перчатки и высокие сапоги. Образ завершал мейкап в готическом стиле – с акцентом на графичные стрелки и алые губы.