Рената Литвинова вышла на подиум на показе Matieres Fecales в Париже

 594

Провокационный бренд представил коллекцию в готическом стиле. Одной из приглашенных моделей Matieres Fecales стала Рената Литвинова.

Рената Литвинова стала одной из моделей на показе бренда Matières Fécales, прошедшем накануне в рамках парижской Недели моды. Артистка вышла на подиум в образе, соответствующем мрачной и минималистичной эстетике коллекции.

59-летняя Литвинова появилась в кожаном жакете с объемными плечами и плиссированной юбке. Комплект дополнили перчатки и высокие сапоги. Образ завершал мейкап в готическом стиле – с акцентом на графичные стрелки и алые губы.

Рената Литвинова. Видео: соцсети/@renatalitvinovaofficiall

Коллекция Matières Fécales сезона осень–зима 2026 года выполнена преимущественно в темной цветовой гамме. Вещи характеризуются четкими геометричными силуэтами, акцентом на плечи и многослойностью. Среди ключевых элементов – длинные худи-платья, юбки-клеш со шлейфами и жакеты с жесткой формой. В обувной линии представлены лодочки и ботфорты на высокой платформе, визуально напоминающие копыта.

Видео: соцсети/@cultedxo

В показе также участвовали перформер Алексис Стоун и Мишель Лами, которая традиционно закрыла шоу. По словам представителей бренда, новая коллекция исследует тему трансформации и контраста между силой и уязвимостью.

Рената Литвинова сотрудничает с Matières Fécales не впервые. Ранее она уже выходила на подиум для марки, известной экспериментальным подходом к моде. В последние годы актриса живет в Париже.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.