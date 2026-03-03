Рената Литвинова вышла на подиум на показе Matieres Fecales в Париже

Провокационный бренд представил коллекцию в готическом стиле. Одной из приглашенных моделей Matieres Fecales стала Рената Литвинова.
Рената Литвинова стала одной из моделей на показе бренда Matières Fécales, прошедшем накануне в рамках парижской Недели моды. Артистка вышла на подиум в образе, соответствующем мрачной и минималистичной эстетике коллекции.
59-летняя Литвинова появилась в кожаном жакете с объемными плечами и плиссированной юбке. Комплект дополнили перчатки и высокие сапоги. Образ завершал мейкап в готическом стиле – с акцентом на графичные стрелки и алые губы.
Рената Литвинова. Видео: соцсети/@renatalitvinovaofficiall
Коллекция Matières Fécales сезона осень–зима 2026 года выполнена преимущественно в темной цветовой гамме. Вещи характеризуются четкими геометричными силуэтами, акцентом на плечи и многослойностью. Среди ключевых элементов – длинные худи-платья, юбки-клеш со шлейфами и жакеты с жесткой формой. В обувной линии представлены лодочки и ботфорты на высокой платформе, визуально напоминающие копыта.
Видео: соцсети/@cultedxo
В показе также участвовали перформер Алексис Стоун и Мишель Лами, которая традиционно закрыла шоу. По словам представителей бренда, новая коллекция исследует тему трансформации и контраста между силой и уязвимостью.
Рената Литвинова сотрудничает с Matières Fécales не впервые. Ранее она уже выходила на подиум для марки, известной экспериментальным подходом к моде. В последние годы актриса живет в Париже.